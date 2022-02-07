拒推翻大選結果 7共和黨州檢察長連任遇黨內挑戰

溫和派的愛達荷州共和黨檢察長瓦斯登競選連任，卻遭到黨內右派的挑戰。(美聯社)

今年期中選有30個州要辦州檢察長選舉，而有27個州現任檢察長為共和黨 籍，其中七人因為反對興訟挑戰2020年總統選舉結果，於是遇到同黨極右人士挑戰，讓州檢察長黨內初選變成一大考驗，測試川普的選舉結果被偷走說詞，選民買不買帳。

美聯社6日報導，愛達荷州 是共和黨鐵票倉，共和黨籍州檢察長瓦斯登(Lawrence Wasden)多次連任，他自稱20年來審酌案件公正嚴明，但這項成績恐無法保證他能安然度過共和黨內初選挑戰，保住自己位子，原因在他與其他六位共和黨州檢察長一樣，拒絕挑戰2020年總統選舉其他州的結果。

此外，瓦斯登去年秋天還拒絕加入其他共和黨籍州檢察長，連名致函拜登總統，抱怨新冠疫苗 強制接種令，雖說到最後，他有參與訴訟，反對幾項疫苗強制命令。

瓦斯登較中庸的立場，讓自己與愈來愈多的共和黨人發生齟齬；不少共和黨人大罵疫情管制規定，另一再提倡不實說法，說選舉發生廣泛舞弊，才叫川普沒能連任。瓦斯登尋求第六度擔任愛達荷州檢察長，但兩名立場更右的同黨人士出馬挑戰他。

挑戰瓦斯登的麥康伯(Arthur McComber)揚言，州檢察長的關鍵功能之一，在監督聯邦權力，而他認為瓦斯登就這一點做得不夠；現任房地產律師的麥康伯表示，瓦斯登根本誤解州檢察長的立場。

瓦斯登遭逢黨內挑戰，適足以反應共和黨內部更廣泛的向極右靠攏；州檢察長一職經常被稱為「人民的律師」，在大多數州職司起訴刑事案件及保護消費者，目前則變得愈來愈消磨於意識形態戰爭，這一點在全國各州州檢察長選舉都顯而易見。

今年期中選有30個州要選州檢察長，選舉關鍵州如密西根、內華達及威斯康辛包括在內，這些州在2024年總統選舉可望扮演極吃重角色；共和黨人目前在全國27州擔任州檢察長；政治學者諾列特(Paul Nolette)指出，共和黨目前選情一片大好，當選州檢察長的人可望達到30人甚至更多。

諾列特另指出，州檢察長一職跟其他州級公職一樣，忠於黨派對能否當選，變得比以往更重要，左右極化十分嚴重。