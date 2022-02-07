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「我不是華府民主黨人」曼欽跨黨挺穆考斯基連任參議員

編譯洪毅╱綜合6日電
民主黨曼欽參議員6日出人意料之外地表示，他跨黨支持共和黨的阿拉斯加聯邦參議員穆考斯基連任。(Getty Images)
民主黨曼欽參議員6日出人意料之外地表示，他跨黨支持共和黨的阿拉斯加聯邦參議員穆考斯基連任。(Getty Images)

民主黨籍聯邦參議員曼欽(Joe Manchin，西維吉尼亞州)與共和黨籍聯邦參議員莉莎‧穆考斯基(Lisa Murkowski，阿拉斯加州)都是黨內不少人的眼中釘，但兩人6日同在節目上說，將會跨黨支持對方競選連任；曼欽還說，他雖然是民主黨人，但「不屬華府」。

曼欽在有線電視新聞網(CNN)節目「美國國情」(State of the Union)上表示自己「不是華府的民主黨人」，而是「西維吉尼亞州的民主黨人」，身為西維州的代表，他的雇主是西維州的民眾，必須要傾聽他們的聲音，為他們服務，包括西維州的共和黨人。

曼欽由於反對拜登政府的「重建美好未來」(Build Back Better)支出法案中的部分條文，讓法案卡關；至於穆考斯基，則是支持就去年1月6日國會暴動事件彈劾前總統川普。

圖為穆考斯基(左)與曼欽(右)雖為不同黨，但兩人在去年6月就與兩黨溫和派其他參議...
圖為穆考斯基(左)與曼欽(右)雖為不同黨，但兩人在去年6月就與兩黨溫和派其他參議員，赴白宮開會，達成共識，支持拜登總統的基礎建設法案。(美聯社)

在這樣的背景下，兩人成為黨內不少人的眼中釘，乃至醞釀要推舉其他人選阻止他們連任；其中川普更已表態，支持前阿拉斯加州行政廳長凱莉‧奇巴卡(Kelly Tshibaka)在今年的國會改選中取代穆考斯基。

穆考斯基表示，與所屬政黨主流看法分歧是令人不快之事，但是對於一個人為何能站在國會殿堂，他的角色為何，還有他所代表誰的意識上，不應有所罣礙；「我在這裡不是共和黨的代表，而是阿拉斯加民眾的代表，我對此非常、非常嚴肅以待。」

曼欽也說，他在國會看到許多典型的「華府的共和黨人」，但是「永遠不要忘記你來自哪裡、為誰工作，還有身在華府該追求的是什麼。」

曼欽也強調兩黨合作的重要性，表示政治從來就不是讓人快意的事情，但也不應該是件讓人厭惡之事。

曼欽在節目上表態，支持穆考斯基今年競選連任；穆考斯基也說，如果曼欽在2024年尋求連任，她也會表示支持；曼欽還說，對於日復一日共事的國會議員，若說黨籍不同就必然水火不容，那就實在太過「偽善」。

共和黨阿拉斯加聯邦參議員穆考斯基11月面臨連任壓力，得到民主黨曼欽參議員的跨黨支...
共和黨阿拉斯加聯邦參議員穆考斯基11月面臨連任壓力，得到民主黨曼欽參議員的跨黨支持背書，期望得到兩黨共識。(Getty Images)

曼欽 西維吉尼亞州 民主黨

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