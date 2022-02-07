蘇利文：中若挺俄侵烏 將付嚴重代價 美估俄隨時可攻烏 恐5萬平民傷亡

烏克蘭東部戰雲密布。首批增援美軍、來自北卡州的第82空降師6日抵達位於波蘭東南部里茲索夫的軍事基地，強化北約組織在東歐的軍力。(美聯社)

白宮國安顧問蘇利文(Jake Sullivan)和情報指出，俄羅斯已在烏克蘭 邊界部署七成戰力，可隨時入侵且恐造成5萬烏國平民傷亡並引發歐洲難民危機；蘇利文也警告中國若支持俄國 ，恐付出嚴重經濟代價。俄國批美國危言聳聽，而德國 總理蕭茲(Olaf Scholz)表示可能在立陶宛增兵，他7日抵華府訪問，破除親俄國疑慮，展現德國支持西方陣營。

蘇利文6日表示：「萬一爆發戰爭，烏克蘭恐付出大量代價，但就我方準備與因應情況來看，我們相信俄國也得承擔戰略成本。」

美國匿名官員表示，俄國可能在數周內入侵烏國，但戰爭和武力規模仍不明，但強調仍可能透過外交途徑解決。

白宮國家安全顧問蘇利文6日警告俄國將在72小時或數日內進攻烏克蘭，他同時首次警告北京不要協助俄國，否則要付出代價。(美聯社)

俄羅斯總統普亨4日專程在北京出席冬季奧運會，與中國國家主席習近平會談，強調中俄聯盟，對抗西方及美國。(美聯社)

蘇利文：戰爭最快明天就發生

蘇利文表示，戰爭「最快可能明天或幾周內發生」，俄國軍方部署得以隨時大舉入侵烏國。

在中國和俄國聯合發出聲明後，蘇利文也警告中國，如果中國支持俄國入侵烏國，中國也得付出慘重經濟代價；他說中國明白，一旦俄國遭美國制裁，中國尚無補償俄國經濟損失的策略。

美軍此前證實，俄國已集結全面入侵烏克蘭所需的至少70%軍力；若俄軍全面入侵烏國，可能導致5萬烏國平民傷亡，基輔可能在兩天內失守，500萬人逃難將引發歐洲難民危機。

美國情報指出，俄國入侵烏國最佳時機應是2月中到3月底，因為這段時間烏克蘭開闊的平原和貫穿其間的河流處在冰封狀態，方便裝甲車通過。俄國總統普亭(Vladimir Putin)也可能等到北京冬奧20日閉幕後才發動攻擊，以免得罪中國。

鳥軍坦克部隊上月底在東部雪地演練備戰。(Getty Images)

北卡州的第82空降師本月3日在基地整裝待發。他們於6日抵達位於波蘭東南部里茲索夫的軍事基地，強化北約組織在東歐的軍力。(美聯社)

烏克蘭東部戰雲密布。首批增援美軍、來自北卡州的第82空降師6日抵達位於波蘭東南部里茲索夫的軍事基地，強化北約組織在東歐的軍力。(美聯社)

烏克蘭傷亡預測 俄駁危言聳聽

不過美國情報的傷亡預測並無相關證據，俄國回應說，美國又在危言聳聽。

衛星影像等情報顯示，普亭已在烏克蘭邊界集結超過10萬兵力，一名西方安全官員說是13萬，一旦入侵，將是二戰以來歐洲規模最大的陸上攻擊行動。對此，俄國予以否認。

德總理蕭茲訪美 破除親俄疑慮

另一方面，拜登總統7日將會晤德國總理蕭茲，這是後者上任後首次出訪美國，此舉旨在展現德國仍屬於西方陣營， 支持北約(NATO)夥伴，反對俄國入侵烏國。

蕭茲去年12月上任以來在烏克蘭危機中態度模糊，被美國政壇懷疑親俄，而且極少公開露面，遭批「神隱」；批評者稱他在這場冷戰結束以來歐洲特大危機中缺乏領導力。德國聯合政府拒絕提供德製武器給烏克蘭，且對一旦俄國侵烏會祭出何種制裁也閉口不談。

蕭茲6日出訪前表示，他對在立陶宛增兵，提高北約東側對抗俄國增兵威脅一事表達開放態度，他表示德國會盡力加強立陶宛的必要防禦；他預計近日和波羅的海三國討論此事。

蕭茲也捍衛德國不提供軍事武器給烏國的立場，因為德國20世紀歷史之故，該國政策規定不會運送武器到衝突區；取而代之的是，德國將提供烏國經濟協助。