2陰影籠罩民主黨參院 恐失去控制權

新墨西哥州聯邦參議員盧漢。(美聯社)

民主黨 在國會參議院 僅以副總統賀錦麗作為議長而成為大多數，因此出現一票都不能少的情況；由於新墨西哥州民主黨籍國會參議員 盧漢(Ben Ray Luján)早前中風仍在休養，民主黨各個優先事項是否受影響，將會視盧漢的康復情況而定。

若然現年49歲的盧漢可以在四至六個星期內康復並回到參議院視事，那影響或許有限，否則民主黨的問題就大了；任何一個民主黨籍參議員出狀況，民主黨隨時有可能失去參議院的控制權。

民主黨當前有兩個優先事項可能受影響；一是拜登總統有意任命一位非裔女性，出任最高法院大法官，不少民主黨人希望能速戰速決，盡快採取行動。

另一個是拖延已久的2兆元基建法案，然而在西維州的曼欽(Joe Manchin)反對下，盧漢是否缺席，前景也早已不妙。

民主黨國會參議員裡最讓人有危機感的，是他們的年齡及健康問題；其中17人及2名與之結盟的獨立人士，年齡都在70歲或以上，年齡最大的是加州的范士丹(Dianne Feinstein) ，高齡88歲。

在健康方面，佛蒙特州81歲的李希(Patrick Leahy)去年不適入院，明尼蘇達州61歲的柯洛布查(Amy Klobuchar)去年9月接受乳腺癌治療，都使民主黨敲了警鐘。

假若有民主黨人在任上逝世，更可能反轉參議院的控制權；目前全國只有5個州是透過選舉填補國會參議員遺缺，另外45個州是由州長任命，這樣一來，民主黨及共和黨州長肯定任命自己黨友出任。

目前在9個共和黨州長的州，共有16個民主黨籍參議員及屬於獨立的桑德斯(Bernie Sanders)，當中有7個是州長有權指定人選，包括亞利桑納和馬里蘭；這兩個州的國會參議員同是民主黨籍，若其中一人逝世，形勢便出現劇變。

在盧漢缺席下，儘管民主黨現仍管理參議院，但已失去透過自己力量來通過議案及提名的能力，只要共和黨人一致反對，任何有爭議的立法或提名都將以50比49的票數落敗，若有任何民主黨人跑票，情況只會更糟。