歐凱秀：美式資本主義無可救藥 少數資本家控制生產工具

民主黨進步派議員歐凱秀批評美國的資本主義無可救藥，只顧賺錢，不顧社會成本。(歐新社)

眾院 自由派大將歐凱秀 (Alexandria Ocasio-Cortez，紐約州)日前指出，美式資本主義呈現出為逐利而不顧他人、環境及社會後果的嘴臉，生產工具由少數菁英把持，「這種體制已無可救藥」。

現年32歲的歐凱秀接受雅虎財經(Yahoo Finance)專訪指出，一小撮資本家不必工作就能賺錢，控制勞工，龐大市場任其支配，甚至還把政府捏在掌心；事實上就是少數人控制住多數人，就她看來，美式資本主義這種體制已無可救藥，參與其中，絕大多數人民就無法取得和平及繁榮。

歐凱秀表示，資本主義從核心就有缺陷，重點在一心逐利，而叫全體人類、整個環境及社會付出代價；依當前經濟體制，國家權力遭菁英及少數有錢人把持。她點名億萬富豪科赫家族，說他們貲財逾千億，控制燃料及石油業，足可為證；少數私人家族控制生產工具，藉由民營化的說詞，控制全民吃喝及整個社會的燃料。

提倡勞方進入董事會 促禁止議員買賣股票

歐凱秀接下來盛讚一些公司的替代經營方式，把員工納進來一起運作；例如同黨參議員華倫(Elizabeth Warren)就討論過，選舉勞方進入公司董事會而參與經營，屆時出現的市場，做生意、產銷商品的方式真能取得控制，不光是勞工得到更多權力而已；人民取得公平待遇，工作於工會、職場組成工會，凡此種種都是不同的步驟及層面，造就更公平的經濟。

歐凱秀另談到國會不肯立法禁止議員買賣股票等問題；她指出儘管民意高漲且支持立法，法條依然無法過關「不足為奇」，大多數國會議員都持有、買賣民間股票，而且數量很大。

歐凱秀另批評同黨眾院議長波洛西不肯立法禁止議員買賣股票；她指出去年至少75名國會議員持有生產新冠疫苗三大藥廠嬌生、莫德納及輝瑞的股票，然後立法，撥出千百億元預算，用在研發及分配這些疫苗。

波洛西以美國是自由經濟體為由，拒絕立法禁止國會議員買賣股票；但歐凱秀指出，該就此明定界線。