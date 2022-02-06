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維州理工大學附近槍案1死4傷 槍手身分公布

編譯盧炯燊／綜合5日電
維州理工大學校園外發生午夜槍擊案，警方封鎖現場。(取自ABC新聞)
維州理工大學校園外發生午夜槍擊案，警方封鎖現場。(取自ABC新聞)

維州理工大學(Virginia Tech)附近一家水菸酒吧，4日深夜發生槍擊事件，造成一死四傷，其中一名傷者證實為維州理工大學學生，警方仍在調查案發的原因，也還沒有逮捕任何人，但5日晚間公布了槍手疑是現年24歲的非裔青年福林特(Jamel Flint)。

事發位於布萊克斯堡(Blacksburg)的Melody Hookah Lounge的水菸酒吧餐廳，4日晚上接近午夜時分突然傳出槍響，多人中槍。警方接報趕抵現場時證實有一人死亡，另外四人受傷，傷者已送到當地醫院救治，當局未透露他們傷勢情況。

維州理工大學2007年4月發生死傷人數最多的嚴重校園槍擊事件，當時大學一名四年級學生開槍殺死32人，另外17人受傷，行凶後自殺，事件震動全國。

由於案發地點位於維州理工大學附近，校方在案發後隨即啟動安全措施，禁止學生外出，直至5日凌晨3時15分才解除。

維州理工大學校長桑茲(Tim Sands)5日早上向當地社區發出備忘錄，證實其中一名傷者是該校學生，但未透露他的姓名。桑茲在備忘錄中向死者的家人及朋友致哀，並向傷者表示支持。他說事件讓所有人困難及不安；校方其後又引述受傷男學生的家人說，他已完成手術，過程順利。

警方稱福林特擁槍，屬危險人物；從桑茲的備忘錄及警方的聲明，尚不清楚槍手的動機，桑茲與警方均希望知情者與警方聯絡。

Melody Hookah Lounge透過臉書對事件深感悲痛，強調未來會採取更多措施及規定，防止再發生類似事件。

維州兩名民主黨籍聯邦參議員華納(Mark Warner)及肯恩(Tim Kaine)分別在推特貼文，對槍擊事件感到難過同情，指出布萊克斯堡民眾及維州理工大學均受槍擊暴力事件影響。

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