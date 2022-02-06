摩洛哥5歲男童落井 多國逾10萬人緊盯救援直播…悲劇收場

五歲男孩被困的事傳開之後，摩洛哥各地的緊急救援人員都趕到小鎮，參與營救。(路透)

北非各地高度關注的摩洛哥五歲男童受困井中意外最終還是以悲劇收場，經過連續五天日夜不眠不休地搶救，5日救難人員終於將男童拉揚(Rayan)帶出受困地點，遺憾的是仍然遲了一步。

拉揚1日跌落摩洛哥村莊伊格蘭(Ighrane)一口32公尺(約105呎)深的井中，當時他的父親正在進行修繕工作，起初一家人並不知道他跌落井中，後來消息傳開，不僅拉揚家人及村民，民間救難人員、地形學家、皇家 憲兵隊以及當地登山與洞穴探險社團等皆投入這場浩大的救援行動。

由於坑洞太窄，營救人員無法垂直進入。(路透)

營救行動改由橫向進行，緊急調來的挖土機從側面挖開山坡。(路透)

摩洛哥五歲男童墜入這個狹窄洞穴，營救行動牽動全國人心。(路透)

救援行動期間，觀看救援直播的觀眾幾度超過10萬人，直播平台及社群媒體 上一直保持高熱度，「#救救拉揚」(#SaveRayan)的標語在網路上不斷轉發，除了摩洛哥，北非各國以及擁有大量北非僑民的法國，甚至是與摩洛哥外交關係緊張的鄰國阿爾及利亞皆高度關注救援進度。

3日救難人員伸進井裡的攝影鏡頭顯示井底情況，畫面可看到拉揚受傷流血但仍有動靜，救難人員將氧氣及水送進井內讓拉揚能夠生存。5日下午救難人員挖掘到拉揚受困地點不到幾吋的範圍內時，當局便對拉揚的情況保持沉默，官方一度表示由於拉揚的躺臥角度難以觀察，無法得知他的健康狀況，稍後便不再說明救援現場情況，幾小時後官方仍未透露救援情形，拉揚生死未卜。

營救人員與時間賽跑，夜以繼日挖掘。(Getty Images)

摩洛哥民眾圍在四周山坡，關心營救進度。(美聯社)

摩洛哥土木工程師和營救人員挖開山壁，營救五歲男童。(美聯社)

5日下午有傳言稱救難人員即將接觸到拉揚，一直到當地時間晚間救援現場附近爆出歡呼聲，拉揚終於被帶出井外。

救難人員緊緊圍繞住拉揚將他帶到救護車上，尚無法判斷他是生是死，幾分鐘後，相關消息漸漸傳開，消息指出摩洛哥國王穆罕默德六世(Mohammed VI)已經與拉揚的父母通話，向他們傳達哀悼之意。

五歲男孩被困的事傳開之後，摩洛哥各地的緊急救援人員都趕到小鎮，參與營救。(Getty Images)

營救人員找到男孩後，將他全身用錫箔包住保溫，可惜回天乏術。(美聯社)

根據官營媒體上發布的皇家法院聲明，穆罕默德六世「一直密切關注這起悲慘意外的發展，並且發布指令給所有相關單位採取必要措施，盡最大努力拯救死者的生命」，聲明結尾提到：「這是全能上帝的旨意，拉揚已經過世。」

曾經入圍 普立茲獎及國家圖書獎的摩洛哥作家拉拉米(Laila Lalami)得知拉揚的死訊後在推特發文：「我們所有人都一直抱持希望，希望小拉揚能夠撐過來，這一切都太悲慘了。」

救援行動期間許多村民聚集在現場周遭關心救援進度，拉揚的家人及一些人在現場分發食物給群眾，遺憾最終未能迎來好消息，眾多網友紛紛在社群媒體上為拉揚哀悼。

摩洛哥費茲市(Fez)的醫師伊德里西這幾天一直關注這場救援行動；他說：「我想要相信奇蹟仍然發生，我們需要一點希望，即使以悲劇收場，這件事確實讓我們團結在一起，願他安息。」