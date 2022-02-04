我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

基因？免疫？為什麼有些人染上新冠 有些人卻不會

負債3.7萬5年內還清 還買了4棟房 她分享理財3祕訣

臉書股價暴跌26%蒸發2320億 道瓊史上最慘

記者顏伶如／綜合報導
改名Meta之後的社群網站巨擘臉書因開銷增加與用戶流失，3日的股價暴跌超過26%，創下道瓊工業指數統計史上，個股單日最大跌幅紀錄。(路透)
改名Meta之後的社群網站巨擘臉書因開銷增加與用戶流失，3日的股價暴跌超過26%，創下道瓊工業指數統計史上，個股單日最大跌幅紀錄。(路透)

改名Meta之後的社群網站巨擘臉書(Facebook)因開銷增加與用戶流失，3日的股價暴跌超過26%，以每股237.76元收盤，市值蒸發超過2320億，寫下臉書成立以來最慘烈的單日股市表現，也創下道瓊(Dow Jones)工業指數統計史上，個股單日最大跌幅紀錄。

另方面，富比世(Forbes)雜誌即時統計顯示，臉書創辦人查克柏格(Mark Zuckerberg)的個人淨資產(personal net worth)3日縮水大約297億元；到了當天股市收盤時分，查克柏格帳面上的個人財富估計約848億元，跌出富比世「全球十大富豪排行榜」，降到第12名。

臉書3日的暴跌主要是受到開銷增加影響，財報罕見出現獲利走低，廣告業績成長有限；不僅如此，競爭對手抖音(TikTok)帶來的威脅越來越大，也使得美國地區每日使用臉書平台的用戶逐漸下降。

根據臉書2日公布的報告，公司史上第一次在季報當中出現使用人數下跌的警訊。

2021年第四季中，臉書每日使用者為19.29億人，比第三季時每日19.3億使用人數減少，財報表現也不如外界預期。

查克柏格在財報會議上說，臉書使用人數流失都是因為抖音崛起的緣故：「人們對於如何使用時間，有著許多選擇，類似抖音等應用程式正在迅速成長。」

就在臉書收益停止增長的同一時間，卻大手筆為查克柏格的遠大計畫投注100億元，讓Meta Platforms Inc朝向虛擬實境(virtual reality)發展，轉變成為元宇宙(metaverse)公司。

數據分析公司「全球數據」(GlobalData)分析師瓊斯(Rachel Jones)指出，Meta執迷於發展元宇宙，正在犧牲核心企業模式；瓊斯指出，投入重金押寶元宇宙並不是壞事，這項技術今後將非常熱門，有著許多面向的發展機會，「但是至少要十年以上，才會開花結果。」

儘管科技公司對於砸下重金研發充滿未來感的創意已經習以為常，某些計畫後來也得以落實且獲得可觀回報，但華爾街投資人並不喜歡不穩定的狀況；另外，臉書現有平台充斥現實世界的各種不良影響，但臉書始終無法有效因應，也成為令臉書頗為難堪的事實。

臉書 查克柏格 元宇宙

上一則

北京冬奧開幕 習普會先登場 中俄聯手抗美意味濃

下一則

美軍突襲 IS首腦引爆炸彈自殺

延伸閱讀

這些億萬富豪的「第一桶金」在這時解鎖

這些億萬富豪的「第一桶金」在這時解鎖
巴菲特身價超越查克柏格

巴菲特身價超越查克柏格
今年唯一個人淨值增加的富豪 巴菲特身價再超查克柏格

今年唯一個人淨值增加的富豪 巴菲特身價再超查克柏格
後臉書時代作者：臉書策略大轉彎 面對批評不再找藉口

後臉書時代作者：臉書策略大轉彎 面對批評不再找藉口

熱門新聞

2019年美國小組切絲麗·克里斯特30日上午約7時15分跳樓身亡，得年30歲。(Getty Images)

2019美國小姐 曼哈頓跳樓身亡 得年30歲

2022-01-30 17:33
中國極音速進氣武器概念飛彈示意圖。（路透）

英媒爆中國極音速武器專家洩密投誠 助西方防禦

2022-01-27 15:38
全國租金連月上漲，去年平均每月租金增加14%。（Getty Images）

房租月月漲 熱門城市飆4成…1/4房客逾半月薪繳租金

2022-02-01 10:10
美國貿易代表戴琪。(Getty Images)

對中貿易政策 戴琪槓上蘇利文 兩人各說各話

2022-01-31 15:24
美國特種部隊3日在敘利亞西北部發動空降突襲，造成至少13人喪命。美聯社

影／IS首腦命喪突擊 美軍出動直升機戰機激戰3小時

2022-02-03 11:47
N95口罩，到底可以戴多久？(美聯社)

快看世界／N95口罩可以重複用幾次？專家支招

2022-01-28 15:49

超人氣

更多 >
影／IS首腦命喪突擊 美軍出動直升機戰機激戰3小時

影／IS首腦命喪突擊 美軍出動直升機戰機激戰3小時
曾結婚結到破產...阿嬌前夫賴弘國爆梅開三度

曾結婚結到破產...阿嬌前夫賴弘國爆梅開三度
真人秀「蒙面歌手」揭面竟是朱利安尼…傳評審暴怒離場

真人秀「蒙面歌手」揭面竟是朱利安尼…傳評審暴怒離場
罵亞裔「滾回中國」遭群起反彈 河濱縣女教師被革職

罵亞裔「滾回中國」遭群起反彈 河濱縣女教師被革職
影／比利時冬奧女將IG淚訴遭隔離 求援奏效返選手村

影／比利時冬奧女將IG淚訴遭隔離 求援奏效返選手村