專業綠卡今年暴增28萬 「外國護士」最吃香

各地醫院因新冠肺炎疫情面臨護士嚴重短缺問題，許多醫院希望可從海外招聘外國醫護人員。（美聯社）

專業綠卡名額今年暴增至28萬，由於美國各地醫院因新冠肺炎疫情持續不斷，面臨護士嚴重短缺問題，許多醫院希望多出來的名額，可用來從海外招聘外國醫護人員。

過去，每年只有14萬專業綠卡，大部分提供給已在國內的外國臨時員工，也有保留給海外申請人的。因兩年來駐外領使館和國內相關單位「休業」多時，來不及處理，累積了很多名額，包括旨在發給美國公民的親戚的，獵才業者希望可用來招募國外想到美國醫院工作的人。

內布拉斯加州歐馬哈市移民律師艾米‧厄爾巴赫-安德森(Amy L. Erlbacher-Anderson)說，這兩年，美國需求的外國護士數量，比她18年律師生涯所見的總數還大，「今年，只要美國的領事館處理得完所有的申請案，這些人獲准來美國的可能性更大了。」

她說：「美國現在可以發出的簽證 數量，是幾十年來的兩倍，可以暫時開創出很開放的空間。」

各行各業中，醫院最缺人手，因為病疫嚴峻，衝擊醫療系統，不少護理人員不是提早退休，就是離職他去，根據舊金山加州大學 的估計，僅加州就缺4萬名護士，佔總員額14%。

缺人的醫院不得不聘用「流浪護士」，但短期工的成本很高，醫院管理人員說，美國自己培訓出來的護士，根本不夠彌補醫院人力的短缺。

有些醫院長期以來就從菲律賓、牙買加、印度等英語國家招聘護士，新冠疫情逼得越來越多醫院起而效尤。已在美國工作的短期護士和各醫院擬從海外招聘的新人，都可趁機申請專業簽證。今年28萬個簽證，9月底就到期。

移民局 表示，會加緊處理健保業員工的簽證延期申請案，這樣，可以留下來繼續在醫院工作的外國護士，也會增加。國務院去年就吩咐海外領務人員優先處理「抗疫相關」行業的簽證申請案。

北卡羅來納州Cape Fear Valley Hoke醫院院長蘿西‧魏爾斯(Roxie Wells)說，她申請的外國護士，前已有150人獲入境簽證，但另外75名的簽證還沒下來。