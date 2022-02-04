確診驟減35% CDC：防疫「鬆綁」要等住院、死亡率雙減

面對要求解除防疫限制的呼聲，CDC主任表示至少要等住院及死亡率均減少才行。（路透）

自Omicron變種病毒爆發以來，由於感染者出現的症狀均為輕症甚至是無症狀，再加上過去一周平均確診數驟減35%，漸有聲浪要求聯邦疾病防治中心(CDC)追隨丹麥、瑞典 等國的腳步，全面解除新冠肺炎防疫 限制；不過CDC主任瓦倫斯基(Rochelle Walensky)表示目前暫無此計畫，至少要等住院及死亡率均減少。

另一方面，約翰霍普金斯大學(Johns Hopkins University)2日發表一項研究，顯示美國為防杜新冠疫情 所實施的封鎖與隔離政策，實際上只降低了0.2%的死亡率，但卻對經濟產生無法估量的巨大打擊；未參與這項研究的馬卡里教授(Martin Makary)表示：「封鎖導致巨大的社會及經濟成本，不應被視為有效的公衛政策；而且雖然封城讓少部分新冠患者活下來，但卻因此排擠其他如癌症患者的醫療資源。」

對此，瓦倫斯基說：「我知道人們希望盡速恢復正常生活，但現在真的還不是完全解除封鎖的時機；雖然確診數量降低，但我們還需要持續關注住院率與死亡率的變化，才能決定何時如何解除防疫限制。」

在歐洲，繼丹麥開出「回歸正常生活第一槍」後，瑞典政府也宣布自2月9日起全面解除所有限制；社會民主黨黨籍的瑞典首相安德森(Magdalena Andersson)說：「新冠疫情尚未過去，但已進入了全新階段」；英國過去一周的感染人數也顯著下跌，從1月初的每日18萬例降至現階段每日9萬例以下；英國公衛官員指出，由於預期疫情將獲控制，感染及死亡人數將降至「極低數額」，因此預計不久的將來將停止蒐集疫情數據。