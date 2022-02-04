我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

基因？免疫？為什麼有些人染上新冠 有些人卻不會

負債3.7萬5年內還清 還買了4棟房 她分享理財3祕訣

備忘錄流出…川普陣營曾擬「扣國安檔案」證大選被盜

記者顏伶如／綜合報導
華郵報導，挺川陣營企圖以國家安全局檔案來炒作外國插手大選。（路透）
華郵報導，挺川陣營企圖以國家安全局檔案來炒作外國插手大選。（路透）

華盛頓郵報3日報導，前總統川普設法推翻2020年總統大選結果之際，在挺川陣營之間廣為流傳的一份備忘錄，提議川普應動用總統特別權限，下令國家安全局(National Security Agency，NSA)及國防部扣押並分析溝通訊號原始檔案，做為外國勢力插手且暗助拜登勝選的證據。報導指出，挺川人馬這項提議天馬行空，但涉及司法及道德疑慮，超越迄今已曝光的其他干預選舉手段。

報導指出，日期註記為2020年12月18日發布的備忘錄寫道，若能證明外國勢力介入，將能為推翻選舉的下一個的步驟奠定基礎以捍衛憲法，「不像現在只能透過民間人士提出訴訟」。

備忘錄中列舉建議川普應該採行的策略，包括成立一個三人小組負責落實行動。

被點名出任小組成員裡，其中一人是陸軍律師柯朗(Frank Colon)，他與軍方情報單位有關；第二人是前白宮國家安全會議(NSC)軍方高層希金斯(Richard Higgins)，他聲稱川普受到「全球主義者」(globalists)及「伊斯蘭主義者」(Islamist)等「深州」(deep-state)勢力攻擊，結果因此遭到拔官；第三人是狄羅索(Michael Del Rosso)，他曾代表共和黨角逐國會議員選舉敗北。

報導指出，共和黨籍北達科他州聯邦參議員克雷默(Kevin Cramer)證實，收到的備忘錄就是狄羅索寄來的。共和黨籍威斯康辛州聯邦參議員強生(Ron Johnson)辦公室助理也證實收到這份備忘錄，但拒絕透露寄發檔案者的身分。狄羅索則未回應華盛頓郵報的採訪要求。

國安局平日搜集各式各樣的電子數據，包括簡訊、電話、電郵、社群媒體發文及衛星通訊等。根據聯邦法律，國安局不得在沒有法院命令的情況下，針對個人通訊展開偵查。

備忘錄內容指出，川普應該扣押並分析國安局的未處理原始訊號檔案數據，做為推翻選舉結果的操作，並下令當時的代理國防部長米勒(Christopher Miller)讓狄羅索、希金斯及柯朗組成的三人小組落實任務。

米勒答覆華盛頓郵報詢問時說，並不知道有這項行動計畫的存在，也從未接獲任何行動指示。

柯朗受訪時表示，沒聽過有這份備忘錄，希金斯則未回應採訪要求。

報導指出，1月4日在華府川普國際飯店曾有一場挺川人馬會議討論選舉舞弊；知情人士透露，前國安顧問佛林(Michael Flynn)在這場會議裡提議，川普應該動用軍隊前往幾個決戰州執行「重新選舉」。

川普 共和黨 華盛頓郵報

上一則

「蒙面歌手」揭面…竟是朱利安尼？傳2評審暴怒離場

下一則

專業綠卡今年暴增28萬 「外國護士」最吃香

延伸閱讀

地位難撼動…川普已募得1.22億資金 上百人找他助選

地位難撼動…川普已募得1.22億資金 上百人找他助選
華郵：挺川人馬企圖以國家安全局檔案 炒作外國插手大選

華郵：挺川人馬企圖以國家安全局檔案 炒作外國插手大選
川普彈劾案證人 控川普父子恐嚇

川普彈劾案證人 控川普父子恐嚇
維德曼向聯邦法院遞狀 控告川普父子等密謀恫嚇證人

維德曼向聯邦法院遞狀 控告川普父子等密謀恫嚇證人

熱門新聞

2019年美國小組切絲麗·克里斯特30日上午約7時15分跳樓身亡，得年30歲。(Getty Images)

2019美國小姐 曼哈頓跳樓身亡 得年30歲

2022-01-30 17:33
中國極音速進氣武器概念飛彈示意圖。（路透）

英媒爆中國極音速武器專家洩密投誠 助西方防禦

2022-01-27 15:38
全國租金連月上漲，去年平均每月租金增加14%。（Getty Images）

房租月月漲 熱門城市飆4成…1/4房客逾半月薪繳租金

2022-02-01 10:10
美國貿易代表戴琪。(Getty Images)

對中貿易政策 戴琪槓上蘇利文 兩人各說各話

2022-01-31 15:24
美國特種部隊3日在敘利亞西北部發動空降突襲，造成至少13人喪命。美聯社

影／IS首腦命喪突擊 美軍出動直升機戰機激戰3小時

2022-02-03 11:47
N95口罩，到底可以戴多久？(美聯社)

快看世界／N95口罩可以重複用幾次？專家支招

2022-01-28 15:49

超人氣

更多 >
影／IS首腦命喪突擊 美軍出動直升機戰機激戰3小時

影／IS首腦命喪突擊 美軍出動直升機戰機激戰3小時
曾結婚結到破產...阿嬌前夫賴弘國爆梅開三度

曾結婚結到破產...阿嬌前夫賴弘國爆梅開三度
真人秀「蒙面歌手」揭面竟是朱利安尼…傳評審暴怒離場

真人秀「蒙面歌手」揭面竟是朱利安尼…傳評審暴怒離場
罵亞裔「滾回中國」遭群起反彈 河濱縣女教師被革職

罵亞裔「滾回中國」遭群起反彈 河濱縣女教師被革職
影／比利時冬奧女將IG淚訴遭隔離 求援奏效返選手村

影／比利時冬奧女將IG淚訴遭隔離 求援奏效返選手村