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首次主持全國祈禱早餐會 拜登籲團結：麥康諾是真朋友

編譯盧炯燊／綜合3日電
拜登3日首度以總統身分主持全國祈禱早餐會，他在演說中呼籲全國團結一致、克服分歧。（路透）
拜登3日首度以總統身分主持全國祈禱早餐會，他在演說中呼籲全國團結一致、克服分歧。（路透）

拜登3日首次以總統身分主持全國祈禱早餐會，在歷時20分鐘的演說中呼籲全國團結一致，並向參院少數黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)表示，彼此是真正朋友。

拜登的演說大部分集中於期盼國會議員及整個國家，必須相互了解及克服過去的政治分歧。他以顯然易見來形容這些分歧。

他說，「團結並不意味彼此必須在所有事情上達成一致，但團結是足以讓我們相信基本事物的核心；共同利益，這是美利堅合眾國的信仰。」

拜登警告說，世界各地都明顯存在分歧，但世界其他地方都在看著美國，看它能否克服自身的問題。

他同時感嘆國會議員們不再像他擔任聯邦參議員時那樣，可以互相共度美好時光。他說當時的參議員們經常一起午飯，彼此能夠看破政治分歧而共處。

拜登3日首度以總統身分主持全國祈禱早餐會，他在演說中呼籲全國團結一致、克服分歧。...
拜登3日首度以總統身分主持全國祈禱早餐會，他在演說中呼籲全國團結一致、克服分歧。（Getty Images）

拜登在回憶出任參議員時的情景外，還藉此表彰在場參加今次活動的一些參議員。

他向麥康諾說：「我並非想傷害你的名譽，但我們真的是朋友；這不是我們現在頓悟，你是一個信守諾言的人，一個有榮譽的人。謝謝你成為我的朋友。」

拜登也提到新墨西哥州民主黨籍聯邦參議員盧漢(Ben Ray Luján)，他上周突然中風，現已逐漸康復。

拜登是虔誠的天主教徒，由於疫情關係，這是他第一次以總統身分主持祈禱早餐會。

與此同時，共和黨全國委員會利用拜登發表演說的機會，攻擊他的計畫綱領，包括他支持墮胎權利的觀點侵犯了宗教自由。主席丹尼爾(Ronna McDaniel)發出聲明，要求所有有信仰的美國人，在今年11月的期中選舉裡，投票反對拜登的極端分裂綱領。

拜登 參議員 麥康諾

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