查克爾與她關係達20年 克里斯‧葛謨為遣散費洩不倫戀

前CNN主播克里斯‧葛謨為遣散費洩高層不倫戀。（路透）

前有線電視新聞網(CNN)主播克里斯‧葛謨 (Chris Cuomo)過去被指控包庇哥哥、時任紐約州 長安德魯‧葛謨(Andrew Cuomo)的性醜聞報導遭到開除，克里斯‧葛謨向CNN要求1800萬元的遣散費未果，因此披露CNN總裁查克爾(Jeff Zucker)與其公司高層女主管艾莉森‧高樂斯特(Allison Gollust)有染。

查克爾坦承，他與高樂斯特在新冠肺炎爆發後發展一段戀愛關係，不過根據每日郵報(DailyMail)的消息來源，這段關係在CNN辦公室不僅是公開的祕密，而且早在疫情 前就發生了。

雖然兩人多年來都各自與家人同住，但卻是同一棟公寓的鄰居，同在國家廣播公司(NBC)和CNN共事超過20年，每日郵報的消息來源表示：「查克爾和高樂斯特已在一起很久了，絕不是疫情前，大家只是心照不宣。」

克里斯的律師團要求保留查克爾、高樂斯特和安德魯之間的對話紀錄，證實查克爾存在利益衝突；據稱，克里斯也曾在協商過程中，將此事搬上談判桌作為籌碼。

政治新聞網(Politico)報導指出，克里斯法律團隊形容查克爾與高樂斯特的關係同樣具利益衝突，卻以此為由開除克里斯，實屬虛偽；儘管查克爾已請辭，高樂斯特仍繼續留任CNN。

克里斯在去年被開除，但根據他與CNN合約的剩餘條款，克里斯可要求1800萬元的遣散費，不過查克爾拒絕支付，並指克里斯與安德魯的兄弟關係，是造成整起事件的報導方向錯誤的主因。

根據紐約州檢察長辦公室報告，克里斯還利用自己的媒體資源調查這些指控哥哥的女性身分。

同時CNN也指控，克里斯在被開除前與公司員工發展出不當的性關係，不過遭克里斯強烈否認。

另外有消息指出，除了與高層女主管外遇，查克爾還施壓要求安德魯‧葛謨上節目，並將自己對前總統川普和保守派人士的個人意念強加在CNN報導上。