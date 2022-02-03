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CNN閃辭緋聞 女主角與葛謨兄弟都有「關係」

查醜聞、爆緋聞 CNN總裁「祕交」女同事…閃辭

記者顏伶如、編譯陳韻涵／綜合報導
CNN總裁查克爾因隱藏與高層女主管高樂斯特交往之事，2日辭職。（美聯社）
CNN總裁查克爾因隱藏與高層女主管高樂斯特交往之事，2日辭職。（美聯社）

有線電視新聞網(CNN)總裁查克爾(Jeff Zucker)2日辭職，他擔任CNN總裁九年，堪稱美國媒體及電視圈最有權勢的主管之一，但他未在適當時機揭露與CNN高層女性交往的事實；前總統川普批評查克爾為「世界級卑鄙小人」(world-class sleazebag)；56歲的查克爾辭職後，CNN任命三位高管組建臨時團隊，負責交接事務。

查克爾在備忘錄中寫道，CNN前主播克里斯‧葛謨(Chris Cuomo)因介入前紐約州長的哥哥安德魯‧葛謨(Andrew Cuomo)政治事務，而在去年12月遭開除，CNN對克里斯‧葛謨展開內部調查時，查克爾被問到是否與一位女性員工交往。

CNN高層女主管艾莉森‧高樂斯特。（美聯社）
CNN高層女主管艾莉森‧高樂斯特。（美聯社）

查克爾寫道，確實曾與共事20多年的女同事交往，近幾年兩人關係變得越來越密切，「我應該一開始就對公司說明，但我沒有。這點我做錯了，因此，我今天辭職」。

查克爾的緋聞女主角為艾莉森‧高樂斯特(Allison Gollust)，她曾任安德魯‧葛謨的新聞處長，後來離開州政府，轉任CNN執行副總裁與行銷長。

高樂斯特是CNN位階最高的女主管之一，決定重大的企業走向及公關決策。

高樂斯特2日發表聲明表示，仍將繼續留在CNN；她在聲明中說，20多年來與查克爾是好朋友及工作夥伴，疫情期間關係出現變化，「對於沒有在適當時間說明關係改變，我深表遺憾。對於在CNN服務，我覺得萬分榮幸，期待能持續每天都在做的重要工作」。

查克爾與高樂斯特都已各自離婚。

川普在查克爾閃辭後發表聲明，寫道「查克爾是世界級卑鄙小人，長年以來對CNN造成真正的新聞挑戰，他因為多項因素辭職，但主要是因為CNN流失觀眾和每個人；現在是讓假新聞影響力減弱的機會，因為還有比澄清主流媒體更重要的事。」

川普表示，「查克爾走了，恭喜大家！」

CNN母公司華納媒體(WarnerMedia)執行長基拉爾(Jason Kilar)在查克爾閃辭後，透過備忘錄告訴員工，CNN任命三名高層主管，負責內部過渡與交接事宜。

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