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研究：每日多運動10分鐘 一年可救11萬條命

編譯林梅婕／綜合2日電
「美國醫學會期刊」最近刊登的研究結果指出，每天增加運動10分鐘可延長壽命，(Getty Images)
「美國醫學會期刊」最近刊登的研究結果指出，每天增加運動10分鐘可延長壽命，(Getty Images)

「美國醫學會期刊」(Journal of the American Medical Association Internal Medicine)最近刊登的研究結果指出，每天增加運動10分鐘可延長壽命，甚至有機會挽救11萬人的生命。

該研究團隊包括全國衛生研究院(National Institutes of Health)和聯邦疾病防治中心(CDC)的成員，監測受測者的運動習慣，評估逐日小幅增加運動時間對人體健康的影響。

研究人員發現，40歲至85歲以上的成年人若每日運動時間增加10分鐘，運動強度從中等到強烈不等，每年可預防11萬1174人死亡，年死亡率可降低6.9%。

無論男性或女性，墨西哥裔美國人、非西語裔非裔或非西語裔白人，只要每日增加運動時間都能從中獲益；且時間增加愈多，效益愈大。

該研究作者形容，先前的研究「因為採用受測者以自由心證的方式所提供的數據，加上為了方便採隨機取樣的方式，以及受測者增加運動劇烈的程度不一，研究結果較不具可靠性」；也因此這次才引用全國衛生研究院執行的「全國健康與營養檢測調查」(National Health and Nutrition Examination Survey)結果。

透過全國健康與營養檢測調查，研究人員於2003年至2006年間蒐集受測者一周內的運動監測數據後，與截至2015年的國家死亡指數(National Death Index)進行比對。

研究作者寫道：「據我們所知，有鑑於不是每個人都能每天慢慢增加運動的時間，這仍是首次有研究針對成年人逐量增加運動時間，與預防死亡的實際人數進行比較；不過儘管如此，只監測一周的數據仍不足以反映長時間下的變化，且觀測的結果與死亡率的因果關係可能也相當有限。」

但國家癌症研究所(National Cancer Institute)強調，先前其他研究曾證實運動能改善人體健康、減少罹患慢性病的機率，避免早逝或癌症。

檢測 癌症 聯邦疾病防治中心

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