我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

研究：新冠病毒確診者 感染兩天後就有傳染力

CNN閃辭緋聞 女主角與葛謨兄弟都有「關係」

追蹤10年…基因療法奏效 2血癌患者痊癒

記者張聲肇／綜合報導
白血病患者歐爾森在2010年接受在試驗階段的基因療法，把血液裡的血細胞轉化為殺癌細胞，如今他體內已無癌細胞。（美聯社）
白血病患者歐爾森在2010年接受在試驗階段的基因療法，把血液裡的血細胞轉化為殺癌細胞，如今他體內已無癌細胞。（美聯社）

2010年，醫生用還在試驗階段的基因療法，把白血病患者歐爾森( Doug Olson)血液裡的血細胞轉化為殺癌細胞，如今，他體內已無癌細胞。

賓州大學醫師群說，同樣方法，也治好了另一個病患。這是基因療法第一次經過十年長期追蹤研究的發現。

現年75歲，家住加州普雷振頓(Pleasanton)的歐爾森說，「我現在好得很，仍很有活力，2018年前還在跑半馬(21公里長跑)呢。他們說我已痊癒。這是他們不輕易說出口的字。」

白血病患者歐爾森（前右）在2010年接受在試驗階段的基因療法，把血液裡的血細胞轉...
白血病患者歐爾森（前右）在2010年接受在試驗階段的基因療法，把血液裡的血細胞轉化為殺癌細胞，如今他體內已無癌細胞。圖為他與家人開心合影。（美聯社）

歐爾森的醫生把兩個癌症痊癒的案例發表在2日出版的「自然」期刊上。

治療好歐爾森和另一病患的療法叫做CAR-T 免疫療法( CAR-T cell，全名嵌合抗原受體T細胞Chimeric antigen receptor療法)，藥物一開始就能立即攻擊癌細胞，且能長年留在體內，演化為抗癌細胞，因此又名「活的藥物」，全球有好幾千人服用，目的是治療某些型態的血癌。

研究報告作者之一的朱恩(Carl June)說，根據連續十年的觀察，「我們可以下結論說，這個免疫療法真的可以讓血癌病患痊癒。」

這個療法要把患者的T細胞，也就是對免疫系統最關鍵的白血球細胞抽出來，在實驗室裡改變其基因，讓基因改換後的細胞可以自行找到癌細胞，然後攻擊癌細胞；基因改變後的T細胞用點滴注射法，注回病患體內。

歐爾森1996年確診罹患長期淋巴血癌，自認來日無多，開始接受免疫苗法時，已和血癌奮鬥多年，包括接受化療。

醫生波特(David Porter)一度認為，歐爾森大概需要骨隨移植手術，同時建議他考慮嘗試CART-T免疫療法；經營實驗室器材公司的歐爾森聽了很興奮，因為他想避掉移植手術。

接受免疫療法兩個禮拜後，他連續一周很不舒服，住院了三天。就在出院後一個禮拜，醫師告訴他，「我們在你體內一個癌細胞都找不到了。」

另一名病患是已退休的監獄官員拉德維格(Bill Ludwig)，情況類似。

研究人員說，基因經過改造的細胞，在兩名病患體內，過了一段時間變成「助手」細胞，和殺癌細胞攜手對付癌細胞，最後還變成他們體內的「主力」細胞。

癌細胞 加州 癌症

上一則

過馬路買炸醬麵都不行 冬奧選手只能窗內遊北京

下一則

查醜聞、爆緋聞 CNN總裁「祕交」女同事…閃辭

延伸閱讀

基因療法治血癌奏效 追蹤10年 兩名病患痊癒

基因療法治血癌奏效 追蹤10年 兩名病患痊癒
磺胺抗生素易致嚴重過敏 服藥前先做基因檢測

磺胺抗生素易致嚴重過敏 服藥前先做基因檢測
保育瀕危長臂猿 海南建人造繩橋生態廊

保育瀕危長臂猿 海南建人造繩橋生態廊
簡單易行養生法

簡單易行養生法

熱門新聞

2019年美國小組切絲麗·克里斯特30日上午約7時15分跳樓身亡，得年30歲。(Getty Images)

2019美國小姐 曼哈頓跳樓身亡 得年30歲

2022-01-30 17:33
密西根州Meijer超市開始分送免費N98口罩給民眾，降低感染新冠風險。(路透)

每人3個免費N95口罩 全美開始發

2022-01-26 02:30
中國極音速進氣武器概念飛彈示意圖。（路透）

英媒爆中國極音速武器專家洩密投誠 助西方防禦

2022-01-27 15:38
全國租金連月上漲，去年平均每月租金增加14%。（Getty Images）

房租月月漲 熱門城市飆4成…1/4房客逾半月薪繳租金

2022-02-01 10:10
美國貿易代表戴琪。(Getty Images)

對中貿易政策 戴琪槓上蘇利文 兩人各說各話

2022-01-31 15:24
世界衛生組織警告，Omicron變種病毒有新的亞變種、被稱為「隱形Omicron」的BA.2。圖為10歲的布朗25日正在接種輝瑞疫苗。(美聯社)

亞變種出沒「隱形Omicron」速增 世衛警告

2022-01-26 09:12

超人氣

更多 >
紐約7旬老人露宿街頭 上海同鄉會眾籌助返滬

紐約7旬老人露宿街頭 上海同鄉會眾籌助返滬
CNN：一名參議員中風突住院 凸顯民主黨參院多數脆弱

CNN：一名參議員中風突住院 凸顯民主黨參院多數脆弱
FBI警告：小心二維碼詐騙 信息可能被盜

FBI警告：小心二維碼詐騙 信息可能被盜
染疫3人當中 就有1人長期後遺症纏身

染疫3人當中 就有1人長期後遺症纏身

維德曼向聯邦法院遞狀控告川普父子等密謀恫嚇證人

維德曼向聯邦法院遞狀控告川普父子等密謀恫嚇證人