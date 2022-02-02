說「強暴案受害者不應墮胎」 密西根州長候選人挨批

密西根州共和黨州長候選人索達諾(右二)說「強暴受害者懷孕，腹中胎兒有可能是下任總統或改變人類的人」，而引發風暴。（圖取自索達諾競選官網）

密西根州共和黨 州長候選人索達諾(Garrett Soldano)日前接受右翼播客訪問時表示反對墮胎 ，不惜一切保護生命權，說「受害者懷孕，腹中胎兒有可能是下任總統或改變人類的人」，而引發風暴；支持墮胎權的政治人物和運動人士紛紛指責索達諾的說法「令人作嘔」。

索達諾是名整脊師，有兩個年幼兒子，他在Face the Facts播客1月19日受訪影片中，被問到將如何在密西根州「確保生命神聖性」時，做上述表示；關注中西部政治的自由派新聞網站Heartland Signal於推特貼出此影片，立即引發網友瘋傳，1日的瀏覽量逾46萬次。

索達諾被問到，若當選州長，是否會實施德州墮胎法，禁止在懷孕六周後終止妊娠？他答道：「我將盡我所能確保此事。」他說他相信生命「從DNA被創造出來時就開始了。」「我們永遠為生命而戰。」「我們必須在任何情況下捍衛生命。」「社會應鼓勵懷孕者，即使受到性侵犯的人，把孩子生下來。」

支持墮胎權的政治人物、密州民主黨參議員蓋斯(Erika Geiss)痛批索達諾的說法「很噁心」，她推文指出：「遭強暴女性應為此提控，我們的制度應認真對待她們，這世界不該有男性以為他們有權擁有女性的身體。」

索達諾並非第一個因墮胎權觀點受非議的候選人；已故前共和黨聯邦眾議員艾金(Todd Akin)也曾在2012年競選時聲稱「合法」很少導致懷孕；他還說：「女性身體可以設法拒絕整件事。」

艾金去年10月去世；他生前曾為此言論道歉，但後來又反悔。2019年，當時的佛州眾議會議長奧利瓦(José Oliva)曾在有關反墮胎法案的電視新聞採訪中，多次將孕婦稱為「宿主」，後來為此道歉。

索達諾過去從未競選過公職，他以有爭議立場聞名，這次共和黨初選中並不被認為有勝算；但媒體去年11月報導聲稱，在11名參選人中，索達諾的籌款金額第二高。

索達諾去年9月因「嚴重或數度違反」YouTube網站使用準則，遭永久禁用。他的個人影片也包括有關口罩和新冠疫苗的虛假信息。