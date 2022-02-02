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NFL史上最佳四分衛 布雷迪官宣退役

記者胡玉立／綜合報導
NFL史上最成功四分衛湯姆．布雷迪(右)，1日在Instagram發表長文，宣布退役。他說，「過去22年來，我盡了最大努力；無論是球場上或是生活中，成功都無捷徑可走」。（路透）
NFL史上最成功四分衛湯姆．布雷迪(右)，1日在Instagram發表長文，宣布退役。他說，「過去22年來，我盡了最大努力；無論是球場上或是生活中，成功都無捷徑可走」。（路透）

NFL史上最成功四分衛湯姆．布雷迪(Tom Brady)，在歷經22年職業美式足球聯盟NFL賽季、創下多項紀錄、拿下7次超級盃冠軍之後，2月1日在Instagram發表長文，宣布退役。

現年44歲、仍處於職涯巔峰狀態的布雷迪寫道：「要我寫下這段話很難，但我要說了：我不再做出競賽承諾了。我熱愛過我的NFL生涯，現在是時候將時間精力，集中在其他需要我關注的事情上。」

布雷迪過去一直表示，希望花更多時間陪伴超模妻子吉賽爾·邦辰(Gisele Bundchen)和三個孩子；上個賽季他成功率領坦帕灣海盜隊(Tampa Bay Buccaneers)贏得超級盃冠軍，這個賽季確定無緣打入超級盃後，媒體1月30日傳出他將引退的消息；31日晚上他還在SiriusXM播客表示，尚未最後確定自己的計畫，1日就宣布退役。

「過去22年來，我盡了最大努力；無論是球場上或是生活中，成功都無捷徑可走。」布雷迪說，「現在最好把賽場留給下一代的敬業運動員。」

圖為佛州坦帕灣海盜隊訓練場外畫著布雷迪的畫像。（Getty Images）
圖為佛州坦帕灣海盜隊訓練場外畫著布雷迪的畫像。（Getty Images）

布雷迪在長達九頁貼文中感謝了海盜隊組織、他的隊友、老闆、總經理利希特(Jason Licht)、總教練阿瑞安斯(Bruce Arians)許多人，卻未提到他曾效勞20個賽季的新英格蘭愛國者隊(New England Patriots)。

布雷迪2020年自愛國者隊轉往海盜隊，帶領海盜隊贏得該隊史上第二個超級盃冠軍。

但1日稍晚，布雷迪另在Instagram轉發愛國者隊老闆克瑞夫特(Robert Kraft)致賀推文，簡短感謝愛國者隊及他們的球迷。

利希特表示，布雷迪「打完22年職業生涯仍能保持巔峰狀態，絕對超凡絕倫；我希望我們能有更多時間和湯姆在一起，但我理解並尊重他離開比賽，和家人共度更多時間的決定。」

布雷迪表示，他仍在考慮如何度過退役後的時光，目前計畫參與他的幾家公司，「我確信我想將很多時間奉獻他人，努力豐富他人生命，就像很多人為我做的那樣，」他說。

布雷迪在歷經22年職業美式足球聯盟NFL賽季中，共七次拿下超級盃冠軍。圖為NFL...
布雷迪在歷經22年職業美式足球聯盟NFL賽季中，共七次拿下超級盃冠軍。圖為NFL模擬的布雷迪的七個冠軍戒指。（取自NFL的推特帳戶）

布雷迪的NFL生涯歷經22個賽季，七次帶領球隊贏得超級盃冠軍，五度獲選超級盃最有價值球員，三度贏得NFL年度最有價值球員獎；他創下的紀錄包括NFL史上最多的達陣傳球(624次)、NFL史上最多傳球碼數(84,520)、NFL史上最多場常規賽勝利(243場)等等；季後賽戰績為35勝12負。

NFL 超級盃 新英格蘭

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