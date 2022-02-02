Omicron現蹤10周 全球9000萬人染疫 超過2020年總和

世衛表示，Omicron變種病毒十周前被發現以來，已造成9000萬人確診，超過2020年新冠肺炎爆發首年染疫人數的總和。圖為一護士在照顧病患。(路透)

世界衛生組織(WHO)秘書長譚德塞(Tedros Adhanom Ghebreyesus)1日表示，Omicron 變種病毒十周前被發現以來，已造成9000萬人確診，超過2020年新冠肺炎爆發首年染疫人數的總和；世衛 表示，無跡象顯示，Omicron亞型變異株「BA.2」的重症情況比原型還嚴重，而其傳染力僅比原型「稍強」。

在美國疫情 方面，染疫住院人數續降，顯示Omicron疫情已開始消退，但染疫病歿人數仍持續增加；衛生部數據顯示，確診或疑似染疫的七天平均住院人數連續第11天下跌，1日降至14萬450人。

傳染力驚人的Omicron傳遍全球，此毒株的症狀較輕微，許多歐洲國家已陸續放寬甚至解除防疫措施，引起公衛專家憂慮。

譚德塞表示，儘管Omicron的染疫症狀較之前的變種病毒輕微，但不該輕忽，尤其「大多數地區的染疫病歿率仍高」；世衛指出，全球六大區中，仍有四區的染疫病歿率持續增長。

世衛流行病學者范科霍芙(Maria Van Kerkhove)表示，Omicron亞型變異株BA.2的染疫重症情況不比Omicron嚴重，其傳染力僅「稍強」，但目前資訊仍不夠多。

約翰霍普金斯大學(JHU)數據顯示，全美七天滾動平均的每日染疫病歿人數上月31日增至2439人，為去年2月中以來新高紀錄。

聯邦疾病防治中心(CDC)1日發布研究表示，證據顯示已接種補強針者染疫和住院機率較低；若以洛杉磯郡居民上月情況為例，未接種者染疫機率比已接種補強針者多3.6倍，染疫住院風險高出23倍；若是未接種疫苗與僅接種疫苗但未打補強針者相比，染疫情況增一倍，住院機率高5.3倍。

另外，JHU數據顯示，過去七天的平均染疫人數連日減少，上月31日降至45萬1103人，這是1月初疫情驟增以來再次見到疫情趨緩的跡象；專家預期，染疫人數減少，病歿情況也會好轉。