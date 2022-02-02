華裔公衛專家溫麟衍：疫情趨緩地區應取消防疫限制

華裔公衛專家溫麟衍認為，應讓疲憊的民眾暫時獲得喘息機會，以因應未來可能出現的新毒株。(Getty Images)

華裔公衛專家溫麟衍(Leana S. Wen)日前投書「華盛頓郵報」，主張目前美國應有足夠的人口免疫，因此在新冠疫情 趨緩地區，應可取消防疫限制，若出現新的變種病毒再予恢復；她指出，此舉可讓疲憊的民眾從兩年來的疫情中暫時獲得喘息機會，以因應未來可能出現的新毒株。

多地疫情降溫，紐約市的確診病例同比三周前少七倍，染疫住院人數也下降，尚未脫離Omicron疫情險境的地區可能在2月底出現轉機。

儘管Omicron亞型變異株恐讓情況變得複雜，已接種疫苗 和補強針者會受到免疫力保護，足以讓眾人安然度過數月；去年因為Delta變種病毒而無法享受夏季，今年或許可以。

目前染疫住院情況好轉的區域可迅速解除防疫限制，同時深諳若有新威脅浮現則需再次防疫，這樣一來可在維護公衛權威的情況下，緩和全民痛苦。

溫麟衍指出，最重要的一步是解除口罩 規定，雖然許多人不認為戴口罩不方便，但口罩儼然成為抗疫象徵。

口罩強制令，引起強烈反彈，尤其是在學校，何時取消口罩令的討論已過時。

溫麟衍提出兩項建議，首先根據確診病率和檢測陽性率判斷，社區可畫出兩道門檻，在傳染力高的情況下必須採取疫苗接種、檢測或戴口罩其中兩種措施，如要求接種疫苗和頻繁檢測的職場和學校可不戴口罩；若是在傳染力低的情況下，則只要疫苗或檢測擇一。

另一建議是，可聲明五歲和以上的對象都可接種疫苗，而高品質口罩也能有效保護人們免於染疫；因此，即使在社區傳播率很高的情況下，口罩也可是選項，而不是必需的。

除了強制口罩令外，活動人數限制和國際旅行的登機前篩檢也應取消；溫麟衍指出，不應改變的是接種疫苗的規定，呼籲各市政府、企業和聯邦政府落實疫苗接種規定；她引據歐美公衛研究數據，重申疫苗接種的重要性。

溫麟衍鼓勵已接種疫苗的民眾，趁著疫情趨緩時與親友相聚，以免新毒株再次擾亂生活。