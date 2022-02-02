我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1日連傳2起校園槍擊 釀3死 校警殉職1學生喪命

「納粹屠殺無關種族」 琥碧戈柏失言 停職2周

華裔公衛專家溫麟衍：疫情趨緩地區應取消防疫限制

編譯陳韻涵／綜合1日電
華裔公衛專家溫麟衍認為，應讓疲憊的民眾暫時獲得喘息機會，以因應未來可能出現的新毒株。(Getty Images)
華裔公衛專家溫麟衍認為，應讓疲憊的民眾暫時獲得喘息機會，以因應未來可能出現的新毒株。(Getty Images)

華裔公衛專家溫麟衍(Leana S. Wen)日前投書「華盛頓郵報」，主張目前美國應有足夠的人口免疫，因此在新冠疫情趨緩地區，應可取消防疫限制，若出現新的變種病毒再予恢復；她指出，此舉可讓疲憊的民眾從兩年來的疫情中暫時獲得喘息機會，以因應未來可能出現的新毒株。

多地疫情降溫，紐約市的確診病例同比三周前少七倍，染疫住院人數也下降，尚未脫離Omicron疫情險境的地區可能在2月底出現轉機。

儘管Omicron亞型變異株恐讓情況變得複雜，已接種疫苗和補強針者會受到免疫力保護，足以讓眾人安然度過數月；去年因為Delta變種病毒而無法享受夏季，今年或許可以。

目前染疫住院情況好轉的區域可迅速解除防疫限制，同時深諳若有新威脅浮現則需再次防疫，這樣一來可在維護公衛權威的情況下，緩和全民痛苦。

溫麟衍指出，最重要的一步是解除口罩規定，雖然許多人不認為戴口罩不方便，但口罩儼然成為抗疫象徵。

口罩強制令，引起強烈反彈，尤其是在學校，何時取消口罩令的討論已過時。

溫麟衍提出兩項建議，首先根據確診病率和檢測陽性率判斷，社區可畫出兩道門檻，在傳染力高的情況下必須採取疫苗接種、檢測或戴口罩其中兩種措施，如要求接種疫苗和頻繁檢測的職場和學校可不戴口罩；若是在傳染力低的情況下，則只要疫苗或檢測擇一。

另一建議是，可聲明五歲和以上的對象都可接種疫苗，而高品質口罩也能有效保護人們免於染疫；因此，即使在社區傳播率很高的情況下，口罩也可是選項，而不是必需的。

除了強制口罩令外，活動人數限制和國際旅行的登機前篩檢也應取消；溫麟衍指出，不應改變的是接種疫苗的規定，呼籲各市政府、企業和聯邦政府落實疫苗接種規定；她引據歐美公衛研究數據，重申疫苗接種的重要性。

溫麟衍鼓勵已接種疫苗的民眾，趁著疫情趨緩時與親友相聚，以免新毒株再次擾亂生活。

口罩 疫苗 疫情

上一則

染疫3人當中 就有1人長期後遺症纏身

下一則

川普任內白宮文件 多遭撕毀後重黏 學者：已違法

延伸閱讀

土耳其單日確診首破10萬例 公衛專家：未來每年只需打1劑疫苗

土耳其單日確診首破10萬例 公衛專家：未來每年只需打1劑疫苗
宏都拉斯使館人員染疫 曾接待賴清德特使團

宏都拉斯使館人員染疫 曾接待賴清德特使團

口罩再見 丹麥首解除防疫限制 即起不必戴口罩

口罩再見 丹麥首解除防疫限制 即起不必戴口罩
中華隊將參加北京冬奧開閉幕式「配合國際奧會政策」

中華隊將參加北京冬奧開閉幕式「配合國際奧會政策」

熱門新聞

密西根州Meijer超市開始分送免費N98口罩給民眾，降低感染新冠風險。(路透)

每人3個免費N95口罩 全美開始發

2022-01-26 02:30
2019年美國小組切絲麗·克里斯特30日上午約7時15分跳樓身亡，得年30歲。(Getty Images)

2019美國小姐 曼哈頓跳樓身亡 得年30歲

2022-01-30 17:33
中國極音速進氣武器概念飛彈示意圖。（路透）

英媒爆中國極音速武器專家洩密投誠 助西方防禦

2022-01-27 15:38
世界衛生組織警告，Omicron變種病毒有新的亞變種、被稱為「隱形Omicron」的BA.2。圖為10歲的布朗25日正在接種輝瑞疫苗。(美聯社)

亞變種出沒「隱形Omicron」速增 世衛警告

2022-01-26 09:12
美國貿易代表戴琪。(Getty Images)

對中貿易政策 戴琪槓上蘇利文 兩人各說各話

2022-01-31 15:24
全國租金連月上漲，去年平均每月租金增加14%。（Getty Images）

房租月月漲 熱門城市飆4成…1/4房客逾半月薪繳租金

2022-02-01 10:10

超人氣

更多 >
「金融巨鱷」索羅斯另類觀察：習近平恐無法連任第3任

「金融巨鱷」索羅斯另類觀察：習近平恐無法連任第3任
男河邊捉蟹遭7公尺鱷魚活吞 村民「剖腹取屍」畫面曝光

男河邊捉蟹遭7公尺鱷魚活吞 村民「剖腹取屍」畫面曝光
口罩再見 丹麥首解除防疫限制 即起不必戴口罩

口罩再見 丹麥首解除防疫限制 即起不必戴口罩
女等洗車10分鐘跟路人踢足球 意外獲得改變命運新差事

女等洗車10分鐘跟路人踢足球 意外獲得改變命運新差事
法拉盛鬧區 女子手機被搶 與嫌犯對峙後追回

法拉盛鬧區 女子手機被搶 與嫌犯對峙後追回