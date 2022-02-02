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白宮護拜登 開會座距隔10呎 與會者不供水

編譯柯立偉／綜合1日電
拜登總統(右)1月31日於白宮會晤各州州長，官員為將總統染疫的可能降至最低風險，座位間隔至少10呎，且不為與會者提供飲水。（歐新社）
拜登總統(右)1月31日於白宮會晤各州州長，官員為將總統染疫的可能降至最低風險，座位間隔至少10呎，且不為與會者提供飲水。（歐新社）

拜登總統1月31日於白宮會晤各州州長，官員為了將總統染疫的可能降至最低風險，不僅與會人員均戴上N95口罩，且座位之間相隔至少十呎，也只提供拜登飲水，以免在場其他人摘下口罩喝水；美聯社報導指出，雖然為防止總統染疫而強化防疫作為無可厚非，但似乎難以向公眾傳達「生活已漸漸恢復如常」的訊息。

拜登自宣布參選總統至今，對於新冠病毒的防疫措施就十分謹慎，不只透過「線上」(網路)出席大部分競選活動，甚至在接種兩劑疫苗及補強針後，仍戴著口罩；拜登與白宮官員均認為，最謹慎、最依照聯邦疾病防治中心(CDC)防疫指示的人，染疫的可能性最低。

與此同時，各級衛生官員及科學家均強調，美國由於疫苗、藥物、檢測試劑等防疫工具完備，生活已漸恢復正常，已經接種補強針的民眾能夠在Omicron變種病毒下回歸疫情前的生活模式；拜登總統曾說：「我們有各式各樣的抗疫工具能挽救生命並保持企業與學校開放，疫情會好轉，限制措施不會成為『常態』。」

但拜登強調「疫情好轉」的同時仍然持續力行戴口罩、保持社交距離等防疫措施，很難說服社會大眾「生活逐漸恢復正常」；特別是現在戴口罩、打疫苗的問題已被政治化，總統已接種補強針卻仍採行防疫措施的作為可能會給疫苗懷疑論者操縱陰謀論的空間。

當然，拜登總統其實非常希望疫情可以真的過去，白宮發言人莎奇(Jen Psaki)說，為防止總統染疫，白宮不只將各式活動人數控制在30人以下，每當總統需要脫下口罩與他人交談時，官員還會採取更強硬的防疫措施；她說，但總統其實很享受能夠短暫離開白宮、遠離各項防疫措施的機會，曾私底下表示希望能在任期第二年「更頻繁地離開白宮」。

防疫 拜登 白宮

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