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染疫3人當中 就有1人長期後遺症纏身

編譯林梅婕／綜合1日電
感染過新冠肺炎的人有三分之一出現長期後遺症。圖為紐約時報廣場檢測站為民眾檢測。（Getty Images）
感染過新冠肺炎的人有三分之一出現長期後遺症。圖為紐約時報廣場檢測站為民眾檢測。（Getty Images）

統計顯示，感染過新冠肺炎的人有三分之一出現長期後遺症；然而，在超強傳染的變種病毒Omicron快速擴散下，科學家們持續與疫情賽跑，試圖找出這些後遺症背後的原因，國家衛生研究院(NIH)更因此獲得國會10億元的補助。

紐約州41歲女子芮貝卡·霍根(Rebekah Hogan)在一年前染疫，至今仍有疼痛和疲勞等後遺症，也嚴重影響到她的工作和生活，她不禁自問：「這會是永遠的嗎？我是不是得接受，新的常態就是如此？但我還是希望我的生活恢復原本的樣子。」

如今各國醫療機構陸續與大專院校如史丹福大學(Stanford University)和倫敦大學學院(University College London)等展開合作，致力研究如何治療新冠肺炎的後遺症。

造成後遺症可能的原因，主要理論分為四項，其一是染疫後的病毒殘留物持續影響患者，導致體內不斷發生感染；其二是體內殘留的病毒被再次激活，如第四型疱疹病毒(Epstein-Barr virus)。

第三項理論為患者染疫後出現的急性自體免疫反應，在正常狀態下，人體受病毒入侵時免疫系統會自行產生抗體；但加州的西達西奈醫學中心(Cedars-Sinai Medical Center)的研究人員發現，有些人在染疫後、甚至包括無症狀者都出現了自體抗體(Autoantibodies)升高的情形，與患有自體免疫性疾病者類似。

最後一項理論則是血液微凝(microclot)，科學家發現許多染疫患者體內發炎的分子增加，進而造成血管發生異常阻塞，導致中風、心臟病，甚至影響手腳的血管。

研究顯示，女性罹患自體免疫性疾病(autoimmune disease)的機率較男性高，這也使得科學家們認為，自體免疫反應可能是造成長期後遺症的原因之一；另外，有些遺症包括記憶喪失或腳趾變色等，科學家也推斷可能是感染新冠肺炎造成血液微凝的現象。

至於後遺症會不會痊癒的問題，目前醫界還沒有肯定的答案，但有些止痛藥、其他藥物或物理治療可以減輕後遺症的病症，日後也不排除會有新的研究結果。

耶魯大學(Yale University)病毒免疫學家岩崎明子(Akiko Iwasaki)最近正在主導一項研究，有關接種新冠疫苗減少染疫後長期後遺症的可能性；而美國和以色列近期也都提出研究證實，接種新冠疫苗可減少長期後遺症發生的機率、或降低病情惡化情形。

新冠肺炎 疫苗 耶魯大學

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