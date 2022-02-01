「受害者家屬應有發言權」 槍殺非裔男 法官拒白男認罪協議

崔維斯·馬麥可與父親槍殺非裔慢跑男涉仇恨犯罪，聯邦檢察官提認罪協議，但法官拒絕。（美聯社）

聯邦檢方與白人男子崔維斯·馬麥可(Travis McMichael)就謀殺非裔慢跑男子艾伯里 (Ahmaud Arbery)達成的認罪協議31日被聯邦法官拒絕，艾伯里的家人也認為協議既不公平也不公正。

35歲的崔維斯·馬麥可與65歲的父親葛瑞格·馬麥可(Greg McMichael)2020年2月23日看到25歲的艾伯里在他們的社區跑步，便帶槍開車展開追逐，將其射殺，加入追逐的一個白人鄰居拍下開槍的畫面。

檢方與馬麥可父子達成相同的認罪協議，父親的認罪協議定2月4日聽證。

父子兩人同意認罪協議中的「仇恨犯罪」指控，承認殺死艾伯里是只因為他是非裔；但檢方提出認罪協議僅數小時就被法官麗莎·伍德(Lisa Wood)拒絕，表示她不願受到認罪協議中判罰條款的束縛。

崔維斯·馬麥可將被判在聯邦監獄 服刑30年，喬州 法官裁定的謀殺罪將使他終身監禁不得保釋，而根據認罪協議，他被轉移到聯邦監獄後，將有機會對聯邦刑期提出上訴。

艾伯里的家人反對將馬麥可從州監獄轉至聯邦監獄，認為聯邦監獄的條件對父子兩人不嚴苛。艾伯里的母親表示，崔維斯·馬麥可的整個刑期都應蹲在州監獄，「給予他們監獄選擇權就是毀滅我，讓他們朝我臉上吐口水。」

伍德法官表示，她之所以拒絕認罪協議，是因為會受到協議條款的束縛，艾伯里的家人在最終量刑上應有發言權。

馬麥可父子追殺艾伯里的視頻在網路爆光後引發全國抗議，喬州當時是全國僅有的四個州沒有仇恨法，雖然州議會很快批准，但對起訴馬麥可父子的仇恨犯罪已太晚。兩人去年11月被喬州法院定罪謀殺，但他們仍將面臨聯邦的仇恨犯罪指控。

崔維斯·馬麥可31日向法官承認他是出於種族仇恨而殺死艾伯里，聯邦檢察官請求法官在考慮認罪協議時，不受艾伯里家人情緒的影響；檢察官表示理解艾伯里家人的憤怒情感和對刑事司法體系的不信任，但檢方在簽署認罪協議前，與艾伯里家人的律師協商過，是在他們沒有反對意見後才達成的認罪協議。