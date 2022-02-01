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佛洛伊德案／3警被控見死不救 辯方：訓練不對導致誤判

編譯柯立偉／綜合31日電
非裔佛洛伊德遭警壓頸致死案中，另三名員警被控「見死不救」；辯方律師稱係所受訓練不足，「不會質疑上級命令」。（美聯社）
非裔佛洛伊德遭警壓頸致死案中，另三名員警被控「見死不救」；辯方律師稱係所受訓練不足，「不會質疑上級命令」。（美聯社）

非裔佛洛伊德(George Floyd)遭白人警察以膝蓋壓頸致死案中，除已被定罪的前員警沙文(Derek Chauvin)外，聯邦檢察官亦指控當時在場另外三名員警「見死不救」；辯方律師則反駁，警察職場文化及所受訓練都是「不會質疑上級命令」，且平時訓練警察判斷受逮捕人反應的相關課程不足甚至不對，才導致三名員警無法適時阻止沙文。

作為檢方證人，明尼亞波利斯市(Minneapolis)警局前培訓主管凱蒂‧布萊克威爾(Katie Blackwell)證稱，事發當下三名員警昆恩(Alexander Kueng)、萊恩(Thomas Lane)和邵都(Tou Thao)的反應「與部門政策不一致」，既未阻止沙文、沒有在佛洛伊德停止呼吸時提供緊急醫療。

布萊克威爾說：「我們的訓練都會教導員警，如果用膝蓋壓制嫌犯並上手銬時，由於容易導致嫌犯無法呼吸，應保持嫌犯側躺並立刻呼叫救護車。」

司法部民權局檢察官莎曼紗‧崔佩爾(Samantha Trepel)也表示：「三名受過急救訓練的被告，在佛洛伊德被沙文『慢慢殺害』的分分秒秒，就這樣站在、或跪在沙文旁邊，而不是挺身保護他。」

不過，邵都的律師保羅(Robert Paule)則反駁，警方內部對於緊急醫療救護的訓練本來就不足，不應期待警察有判斷是否應施予急救的能力；保羅還拿出警方內部的培訓教材，指稱針對以膝蓋壓制嫌犯的情況，警方提供的教材中，更只以一句「應保持側躺」輕描淡寫地揭過。

再者，警方教育訓練都強調「服從上級長官指揮」的重要性，現場任何情況「均由指揮官負責」，不能在事後因為案件廣受各界矚目，就要求沒受過「抗命訓練」的基層公務員抗命；昆恩的辯護律師普朗克特(Tom Plunkett)就指出，沙文是昆恩及萊恩的訓練官，對兩人的職業前途有重大影響力，並指明市警局對干預同仁過當執法的培訓不足，以及兩人尚未受過警局有關頸部壓制的培訓等。

非裔佛洛伊德遭警壓頸致死案中，另三名員警被控「見死不救」；辯方律師稱係所受訓練不...
非裔佛洛伊德遭警壓頸致死案中，另三名員警被控「見死不救」；辯方律師稱係所受訓練不足，「不會質疑上級命令」。圖為當時其中兩警正押著佛洛伊德。（美聯社）

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