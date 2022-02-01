冬奧嬌點谷愛凌 高人氣但低調 拒答國籍問題

18歲中美混血女子滑雪好手谷愛凌，1月在加州拿下半管比賽冠軍；她有可能在北京冬奧會包辦三項金牌，在宣布代表中國隊參加北京冬奧後，拒答是否已放棄美國護照的問題。（Getty Images）

18歲中美混血女子滑雪 好手谷愛凌(Eileen Gu)有可能在北京冬奧 會包辦半管(halfpipe)、斜坡式(slopestyle)、大型空中滑雪項目(big air)三項金牌，她自2019年6月宣布將代表中國隊、而非美國隊參加北京冬奧後，就處在詭異的夾縫局面下：一面擁抱中國時隔11年半以後舉辦第二屆奧運 會的自豪感，一面極力避免碰觸拜登總統去年12月宣布對北京奧運會的外交抵制。

18歲中美混血女子滑雪好手谷愛凌，1月在加州比賽的英姿；她有可能在北京冬奧會包辦三項金牌，在宣布代表中國隊參加北京冬奧後，拒答是否已放棄美國護照的問題。（Getty Images）

谷愛凌幾乎是在美國長大、生活、參賽，於拜登宣布對北京冬奧採取外交抵制幾天後，向華盛頓郵報等西方媒體表示，「我是運動員，只是做我喜歡做的事，嘗試說我自己的故事；我愛滑雪，我愛時尚，我愛學校，我愛我的朋友。我是個正在長大的18歲女孩，只想分享我的故事，這是我唯一能做的。」

這位世界頂尖女子自由式滑雪運動員，受訪當時正在科羅拉多州銅山(Copper Mountain)參加一場半管滑雪大獎賽並再次贏得金牌。在北京冬奧開幕前三個月內，她已先後贏得七面金牌。

大多極限運動好手都不排斥在奧運會多多曝光，但谷愛凌除了時尚雜誌和有限的贊助節目之外，很少受訪；西方媒體猜測，很可能是擔心她一不小心說出損害自己在中國知名度的話。

紐約霍夫斯徹大學(Hofstra University)法學教授古舉倫 (Julian Ku) 說：「如果她說中國人權有多糟，反應會很強烈，會毀了對她的支持。 」

然而，古舉倫也表示，「她是運動員沒錯，但她做出離開美國成為中國人的政治決定，我不認為她可以一再閃躲。今天，美國運動員經常談論與體育無關的議題，有時甚至主動表態。」古舉倫坦率評論道，谷愛凌決定的「政治面」是「醜陋的」。

圍繞著谷愛凌最具挑釁性的話題，是她到底還有沒有美國護照？中國不承認雙重國籍，並要求其國民放棄其他護照。谷愛凌選擇為中國競爭，讓人覺得她應已放棄美國公民身分，這也只會增加她在中國的聲望。

但谷愛凌拒絕回答有關自己是否已放棄美國護照的問題，她的名字也並沒有出現在放棄公民身分的美國人名單上，令人懷疑她與北京是否達成了某種為中國比賽的協議。

「美國不會強迫她交出護照。」古舉倫說： 「美國讓放棄公民身分變得非常困難；美國想要你繳稅，其實不想你離開。」古舉倫認為，谷愛凌很可能還沒有歸還她的美國護照。

過去20年來一直替中國體育賽事工作的前奧運排球廣播員和公關魯佛洛(Jeff Ruffolo)，目睹外界對谷愛凌的咄咄逼人，不以為然地說：「她不需要給任何人答案！如果她贏得獎牌後說普通話，中國媒體鐵定瘋狂！她可以擁抱兩個世界；她可以彌補鴻溝。」

魯佛洛還表示，年輕的谷愛凌「棒得不得了，她選擇了中國，對中國來說意義重大；她會像姚明(中國第一位NBA球星)一樣偉大，這些奧運會將是她的NBA。」

至於谷愛凌自己，在被媒體問到是否準備成為這些奧運會的代言人？她笑了笑說，「你們準備讓我代言嗎？我當然很想，我喜歡競爭、我喜歡滑雪；用自己的聲音來宣傳這項運動，是我最大的目標。」