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網路監控、防疫規定… 北京冬奧選手 狀況複雜創紀錄

記者顏伶如／綜合報導
一名身穿防護服的冬奧工作人員在機場戒備；因監控、人權問題、防疫規定等，北京冬奧參賽選手面臨複雜狀況將創下奧運紀錄。（美聯社）
一名身穿防護服的冬奧工作人員在機場戒備；因監控、人權問題、防疫規定等，北京冬奧參賽選手面臨複雜狀況將創下奧運紀錄。（美聯社）

華爾街日報分析，參加4日即將開幕的北京冬奧選手，將比往年奧運參賽選手面臨更多挑戰，包括政治議題、言論自由、維安措施以及因應新冠肺炎疫情的嚴格防疫規定，狀況複雜將創下奧運史上新高紀錄。

新冠疫情期間，中國政府基於「清零政策」，推出包括病毒檢測在內等一連串高規格防疫措施，使得北京冬奧如同在一個泡泡中舉行。

區域政治呈現緊張，多國政府除了抗議中國侵犯人權，也對自己國家公民提出警告，呼籲提防由中國官方機構撐腰的網路資安威脅。

報導指出，參加奧運比賽是運動選手畢生大事，但這次進軍北京冬奧的參賽者還必須處理健康、安全、政治、言論自由等議題。

距離開賽已進入倒數最後幾天，各國代表團選手均小心翼翼，深怕在最後關頭感染新冠病毒。部分選手已經數周甚至數月沒跟親人碰面，不少選手擔心手機遭駭，並沒帶手機前往北京。

美國奧運代表團越野滑雪及射擊冬季兩項(Biathlon)選手艾根(Clare Egan)便說：「我這個項目的選手都對於參加奧運感到無比雀躍，不過，遺憾的是，我們之間不少人也擔心著這次比賽是在中國舉行。」

華爾街日報(WSJ)指出，與2021年夏天登場、因為疫情而延後舉行的東京奧運相比，北京冬奧防疫措施有過之而無不及。主辦單位形容，北京冬奧將在「密閉式的圈圈」(closed loop)當中舉行。

進入比賽會場的選手、教練及工作人員，都必須經過嚴格的病毒檢測，外加每天的例行病毒檢測。檢測結果曾經呈現陽性者，必須通過進一步檢查，確認健康良好才能進入會場。比賽場地一律不對外開放，並沒有出售門票讓觀眾參加。

報導指出，28日抵達北京的一架美國代表團奧運專機上，215名成員裡接受入境病毒檢測有3人結果為陽性。

美國代表團發言人說，其中一人為男性運動選手，另外兩人為工作人員，三人出發之前多次接受病毒檢測，結果均為陰性。發言人說，三人都屬於無症狀，目前都在隔離中，等候進一步檢測結果出爐。

一名身穿防護服的冬奧工作人員在機場戒備；因監控、人權問題、防疫規定等，北京冬奧參...
一名身穿防護服的冬奧工作人員在機場戒備；因監控、人權問題、防疫規定等，北京冬奧參賽選手面臨複雜狀況將創下奧運紀錄。（美聯社）

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