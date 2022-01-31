Omicron誘發痼疾 孕婦、氣喘患者風險高

Omicron變種病毒易誘發痼疾，對孕婦也造成威脅。(路透)

新冠Omicron 變種病毒造成創紀錄的疫情，雖然住院、病歿比率之低看似可稍微讓人鬆口氣，但絕無懈怠的空間；因為醫界發現，此病毒會誘發痼疾，對孕婦的威脅亦大，因此不容小覷，包括補強針在內的各種防疫措施對特定人群實屬必要。

紐約時報報導，全美超過一半人口患有潛在慢性病，許多未必會造成威脅，但是可能會因Omicron病毒而惡化；例如家住賓州 、57歲的蕾吉娜‧佩雷斯(Regina Perez)自幼患有氣喘，從未對她造成威脅，而且她早已完成接種疫苗，還不常外出。

但是佩雷斯本月染上新冠後，她不但呼吸困難，而且過去服用的氣喘藥物全部無效，在醫院住了快一周才痊癒；這不單讓她感到驚懼，佩雷斯還說，這種傷痛可能會「持續終身」。

許多醫界人士表示，他們注意到許多染疫住院的患者，其實並不是因為新冠本身，而是染上Omicron病毒後加劇痼疾而住院；舉例來說，腎功能不佳者染疫後腎臟可能嚴重衰竭，糖尿病的人可能血糖飆升，高血壓 者則是血壓飆升，氣喘、或得過肺炎者可能會呼吸更為困難。

今年1月間，賓州艾倫鎮(Allentown)的聖路克醫院(St. Luke's Hospital)收治的新冠患者中，15%至20%的患者初步診斷為新冠以外的疾病；該醫療機構的傳染病學者賈拉(Jeffrey Jahre)表示，這種事情「不會只是個巧合」。

除有痼疾者外，還在接受癌症治療者可能會因染上Omicron病毒而惡化病情，曾接受器官移植者會服用防排斥反應的抑制免疫系統藥物，還有孕婦的風險都很大。

德州奇林市(Killeen)的新生媽媽亞歷克斯·錢德勒(Alex Chandler)已接種過補強針，但是分娩期間染疫，分散理應對全力針對她的治療，造成錢德勒分娩後血氧飽和度嚴重降低，儘管全力救治仍回天乏術。