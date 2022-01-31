加州、紐約住院率降 內陸州疫情尚未到頂峰

疫情雖漸緩，華府一家餐廳仍維持帳蓬式的戶外用餐區。(Getty Images)

根據聯邦衛生部最新數據，全美新冠肺炎住院率持續減少，截至29日，確診或可能染疫的住院病患，七天平均人數減至14萬6769人，比起1月20日的最高峰下降8%。

另方面，雖然目前證據指出，Omicron比之前的變種病毒 更不易造成重症和病歿，但因全國感染人數過多，根據約翰霍普金斯大學(Johns Hopkins University)數據，美國過去七天平均單日新增病歿人數持續攀升，28日達到2379人，寫下去年2月以來最高水平。

專家指出，關於疫情 的各項統計數據均有下降趨勢，對於未來幾周疫情持續緩和抱持「審慎樂觀」的態度；不過同時也警告，沿海州如加州、紐約等地疫情消退的原因與較高接種率有關，病毒把「能感染的人都感染了」之後自然開始消退，但對於內陸一些接種率較低的地區而言，疫情發展尚未到頂峰。

除美國外，整體而言歐盟的疫情也在持續退燒中，目前每日平均死亡人數約1700人，比去年12月中旬的2000人低15%；各主要國家中德國與英國的確診率與死亡率均顯著下降，但法國與西班牙的死亡率略有增加；此外由於義大利受Omicron變種病毒侵襲的時間較晚，因此目前該國的疫情發展尚未到達頂峰，平均每日約360人死亡，為目前歐洲死亡人數最多的國家。

由於歐洲地區未接種疫苗 人口仍占重症與死亡患者絕大多數比率，迫使各國政府對於未接種疫苗人口加強防疫限制，但也因此引起未接種民眾站出來抗議他們在工作場所、餐館，乃至於大眾運輸及各種公共場合面臨的限制愈來愈嚴格；不過由於歐洲各國大多數民眾已接種疫苗，普遍支持針對未接種人群加強管制以應付冬季疫情。