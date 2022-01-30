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俄烏持續緊繃 強生：英國派赴北約部隊、武器將翻倍

普亭稱無意打烏克蘭 將尋「諾曼第模式」與德法烏談判

編譯盧炯燊／綜合29日電
俄羅斯總統普亭。(美聯社)
俄羅斯總統普亭。(美聯社)

北約無法對烏克蘭緊張局勢的升級採取有效應對行動，俄羅斯總統普亭同意與俄國與德國、法國和烏克蘭舉行「諾曼第模式」談判，有關談判將在兩星期後在柏林舉行。

普亭不與北約會面，而是同意與歐洲主導的「諾曼第模式」來討論烏克蘭問題，會議集中在四國2015年在烏克蘭東部問題上所促成的停火協議，這個協議也為更廣泛的解決方案提供了途徑，包括此次烏克蘭危機上。

因此普亭可以藉此重申俄羅斯無意進攻烏克蘭。

與此同時，為緩和烏克蘭危機，降級俄烏矛盾，法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)28日與普亭通電話後，當晚又與烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskyy)通話。

艾麗榭宮表示，法俄兩國領袖在長達一小時的通話中，雙方均認為「有必要為烏克蘭局勢降溫，並應繼續對話」，普亭再次表達沒有任何進攻意願，沒有在烏克蘭東部的進攻計畫。

但法國指出，普亭在通話中再次批評北約東擴。克里姆林宮公布的通話紀錄顯示，普亭譴責美國和北約拒絕俄方的多項安全要求，完全沒考慮到俄羅斯的根本擔憂。

排除北約、美國 更能和平來談？

俄、法、德、烏四個歐洲國家的「諾曼第模式」談判為和平帶來一絲希望，值得關注的是，將北約及美國排除在外。原因在於北約國家無法達成一致的立場，30個成員國裡，有許多成員反對軍事行動，美國的參與只會造成更多破壞。

其中總統拜登早前在完結匹茲堡之後，步出空軍一號時向記者表示，將在短期內向東歐和北約國家派遣軍隊，但不會太多。

對此烏克蘭官員感到惱火，他們對拜登在沒有北約支持的情況下，這番動員該地區軍隊的說詞大表不滿。

就連澤倫斯基28日在基輔向全球媒體發表講話時，也不點名批評拜登發出的信號只是製造恐慌，最終受害的還是烏克蘭。他也間接批美國撤離外交官家屬，是另一個助長恐慌的措施。

烏克蘭 普亭 拜登

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