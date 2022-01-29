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爸媽染疫聞不到失火 2歲男童機警救全家

記者顏伶如／綜合報導
達爾家失火，消防隊趕到時，整幢房子已陷入火海。(德州Decatur消防隊發布)
達爾家失火，消防隊趕到時，整幢房子已陷入火海。(德州Decatur消防隊發布)

華盛頓郵報報導，德州艾沃德(Alvord)一戶民宅日前在清晨時分失火，屋主夫妻曾經染疫雙雙失去嗅覺，睡夢中渾然不知狀況有異，沒有聞出煙味，所幸兩歲男童機警反應，救了全家。

報導指出，15日清晨約4時30分，原本在睡夢中的28歲婦人凱拉‧達爾(Kayla Dahl)突然發現兩歲兒子布蘭登(Brandon)跑到床邊，一邊拉著她的腳，一邊說出兩個簡單字彙：「媽媽，熱。」30日將是布蘭登的兩歲生日。

她說，當下以為兒子想把睡衣脫掉，但幾秒鐘後立即意識到，兒子是過來提醒說，一層樓殖民風格式(colonial)住家已經失火。

報導指出，達爾住家裡的煙霧警報器(smoke detectors)都沒響，達爾夫妻不久前雙雙感染新冠病毒，家中滿布煙霧卻聞不到；她說，「我們兩人都沒有味覺，也聞不到氣味」。

短短數分鐘時間裡，達爾夫妻帶著五個孩子安全地從正門撤離，後來整棟房子則被火焰吞噬。

凱拉‧達爾表示，接下來將有一段漫長之路要走才能恢復正常生活，修復毀損物品，「如果沒有兒子的守護天使，我不敢想像後果會是如何」。

她說，布蘭登平常跟分別為九歲、三歲的兩個哥哥同睡一個房間，但由於布蘭登前一晚身體不舒服，便獨自睡在靠近主臥室的客廳裡。

布蘭登跑到主臥室向母親求助時，客廳已經充滿濃煙。凱拉‧達爾說，被兒子叫醒後，便看到熊熊火焰朝著房間蔓延過來。

凱拉‧達爾與33歲丈夫納森‧達爾(Nathan Dahl)在這棟三房民宅已經住了六年，如今房子被燒毀，車子跟卡車也在大火當中付之一炬。達爾夫妻目前帶著五個孩子暫住親戚家。

親友為達爾全家在GoFundMe網站發動目標5000元的募款活動，截至28日上午為止，募得總額已逾1萬元。

德州 天使 華盛頓郵報

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