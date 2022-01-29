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愛州男多才多藝 全年每周創金氏世界紀錄

記者胡玉立／綜合報導

愛達荷州男子拉許(David Rush)去年一整年絕對過得和其他人不同；原因是，他打定主意在2021年每周打破一項金氏世界紀錄(Guinness World Record)，而且說到做到。

這些挑戰有大有小，有些看來再平常也不過。金氏世界紀錄發言人證實，拉許2021年在52周內總共創下43項金氏世界紀錄，但拉許說，由於官方驗證往往需時三個月，他還有10或11個挑戰結果正等待審查，而且他還「多完成了幾項，以防有些結果未能獲准。」

拉許是作家、演說家和藝人，他在自己的網站自稱「地球上最多產的金氏世界紀錄保持者之一」，自2015年以來已打破了150多項紀錄。其中包括：世界上最快的拋接雜技人、最慢的拋接雜技人、拋接的保齡球最多、連續拋接斧頭最多次、用下巴頂住自行車的時間最長等等。

上周他在一篇博客文章中解釋，他去年1月4日開始與鄰居一起堆放濕肥皂塊，之後陸續完成各式各樣挑戰，包括彈乒乓球、用嘴接住水果和棉花糖、快速完成各種任務等等。有些任務是和妻子或鄰居一起完成，像是與同伴一起用最快速度把鄰居用包裝紙包起來。

拉許向媒體表示，他致力推廣STEM教育(科學、科技、工程、數學四個領域的縮寫)十多年，決定「周周創紀錄」，是想激勵在這些學科中受挫的學生「天下無難事」。

「STEM很難，當學生在科學遇到困難或數學不及格時，可能會說自己永遠不可能成為工程師，」拉許寫道，「2015年我創下第一個金氏世界紀錄，為大家創造實例：只要下定決心，相信自己，並熱情追求，幾乎可以辦到任何事。周周創紀錄，是激勵孩子克服困難的STEM學科、向世人展現知難行易的行動延伸。」

根據拉許的說法，他已打破200多項金氏世紀錄，第200項紀錄是站在彈力球上一分鐘內用武士刀切最多片奇異果。其他可正式加入他簡歷的金氏世界紀錄包括：蒙眼百米跑最快、蒙眼拋接三項物體男性百米最快、蒙眼在平衡板上抛接最多、以保鮮膜包裹人最快、頭頂住衛生紙捲最多、推嬰兒車穿梭跑十米最快、一分鐘內將圖釘釘入軟木板最多、最快翻轉三個水瓶等等。

愛達荷州 奇異 教育

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