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老師人手不足 新墨州長帶頭加入小學代課

編譯柯立偉／綜合28日電
新墨西哥受疫情衝擊，公校教師不足，州長葛瑞申下令州府員工代課。圖為國民兵到當地一所中學代課。(美聯社)
新墨西哥受疫情衝擊，公校教師不足，州長葛瑞申下令州府員工代課。圖為國民兵到當地一所中學代課。(美聯社)

受Omicron變種病毒影響，全美多地學校停課，教師為謀生計大量轉職，使可用教師員額數量驟減。新墨西哥州民主黨籍州長米雪兒‧葛瑞申(Michelle Grisham)推動「志工代課教師」，自己帶頭登記，已於26日起首度成為小學教師。

據目前統計數據，新墨西哥州146個學區中約有60個因教師人力不足被迫改為遠距授課，還有至少75個托兒所也因相同理由而部分關閉或全部關閉；有些學校更因為教師人數太少，不得不請學生家長來幫忙上課。

不論是否有教學經驗，任何人都能登記為志願代課教師，但須接受背景調查並完成為期兩日的線上職前訓練；葛瑞申以身作則，率先成為志願代課教師；她說：「我很榮幸能走進教室，也希望能吸引更多州府公務員及國民兵加入，努力把孩子留在課堂。」

葛瑞申進一步說：「在這個充滿不確定性的時代，我們必須盡可能穩定教育體系中孩子、教師與家長三方的關係，因此我們動員所有能利用的資源與力量，確保所有人都能盡速度過新冠肺炎疫情帶來對教育的衝擊。」

全國教育協會(National Education Association)新墨西哥州主席瑪莉•帕爾-桑切斯(Mary Parr-Sanchez)對於州長如此注重教師人力不足的問題十分感謝，她說：「我們很感謝州長也認同教師人力短缺是一項重大危機；為了留住現已為數不多的教育工作者，我們希望州府能對學校及教師進行更多投資，並加強教師招募力道。」

新墨西哥受疫情衝擊，公校教師不足，州長葛瑞申下周起也將兼任小學代課老師。(美聯社...
新墨西哥受疫情衝擊，公校教師不足，州長葛瑞申下周起也將兼任小學代課老師。(美聯社)

新墨西哥州 教育 變種病毒

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