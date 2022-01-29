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白宮打破「無貓歲月」 2歲第一貓威洛入住

記者胡玉立／綜合報導
現年2歲的威洛是以吉兒．拜登家鄉賓州威洛格羅夫市(Willow Grove)命名。(美聯社)
現年2歲的威洛是以吉兒．拜登家鄉賓州威洛格羅夫市(Willow Grove)命名。(美聯社)

在歷經十多年的「無貓歲月」之後，白宮再次迎來「第一貓」。這隻綠眼、灰底短毛虎斑貓，名叫威洛(Willow)；現年兩歲的她，來自第一夫人吉兒•拜登(Jill Biden)家鄉賓州一座農場。2020年當吉兒在賓州為丈夫拜登助選時，這隻貓曾跳上講台打斷吉兒的演說；眼看吉兒與貓兒「一見如故」，農場主人決定把小貓送給吉兒。

第一夫人發言人拉羅沙(Michael LaRosa) 說：「威洛正帶著她最喜歡的玩具、零食，在足夠的空間裡嗅聞和探索，在白宮安頓下來。」威洛是以吉兒家鄉賓州威洛格羅夫市(Willow Grove)命名。

拜登2020年11月當選後曾表示會帶一隻小貓到白宮；現在總算時機成熟。白宮發言人莎琪(Jen Psaki)推文打趣道，或許威洛有天會出現在她的每日簡報會上，「她已受邀，一切會很purrfect。」莎琪還附上標籤#COTUS，字母縮寫代表「美國的貓」(Cat of the United States)。

白宮上次有貓進駐是在布希(George W. Bush)總統時期，名叫India的黑貓在2009年1月小布希任期結束前，於白宮過世，得年18歲。此前，比爾•柯林頓總統也曾在白宮養過貓，名叫Socks。

迪金森州立大學(Dickinson State University)歷史和領導力教授科德里(Stacy Cordery)表示，對任何家庭來說，寵物的到來都是快樂時光；在總統面臨政治難題之際，養狗養貓還有助提高拜登夫婦的公眾魅力。

拜登甫於去年12月將弟弟詹姆斯•拜登(James Biden)送給他的生日禮物、一隻德國牧羊犬幼犬「司令」(Commander)帶入白宮，現在連同第一貓威洛，白宮寵物共有一貓一狗。

在「司令」之前，白宮曾有另外兩隻德國牧羊犬「冠軍」(Champ)和「少校」(Major)。「冠軍」去年6月過世，年13歲。至於三歲的「少校」2021年1月住進白宮後，狀況不斷，還有過兩次咬人事件。拉羅沙表示，拜登一家在諮詢過馴狗師、動物行為學家和獸醫後，決定聽從專家建議，讓「少校」改住在另一個更安靜的環境。

現年2歲的威洛是以吉兒．拜登家鄉賓州威洛格羅夫市(Willow Grove)命名...
現年2歲的威洛是以吉兒．拜登家鄉賓州威洛格羅夫市(Willow Grove)命名。(Getty Images)

白宮 拜登 賓州

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