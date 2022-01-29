拜登將提名非裔女大法官 共和黨潑冷水

自由派大法官 布萊爾(Stephen Breyer)宣布退休，拜登總統將兌現提名 美國史上首位非洲裔女性大法官的競選承諾；有線電視新聞網(CNN)報導，共和黨 已經開始對拜登2月底前將公布的提名人選潑冷水。

共和黨籍參議員以及有意參加2022年期中選舉的共和黨參選人紛紛表示，被提名人肯定來自極端左派，恐將破壞拜登尋求國家團結的目標。民主黨國會高層希望新任大法官任命案能速戰速決，但共和黨陣營則喊話說，任命聽證一定要審慎進行。

報導指出，對於某些共和黨籍參議員來說，最高法院出現美國史上第一位非裔女大法官的單一因素，並不足以做為支持理由。

參院司法委員會所(Senate Judiciary Committee)成員、共和黨籍密蘇里州聯邦參議員霍利(Josh Hawley)說，重要的是挑選能夠忠實捍衛憲法的人選出任大法官，「而不是考慮族裔背景、性別或其他條件」。

他說，如果對於被提名人的資格只要求出身於特定族裔，將傳遞錯誤訊息，讓人以為不在乎被提名人的其他紀錄或中心思想為何，「這將令人感到非常不可思議」。霍利表示，共和黨絕不能讓拜登提名的人選在沒有經過嚴格背景調查之下，輕鬆通過參院任命。

參院司法委員會一名共和黨成員甘迺迪(John Kennedy，路易斯安納州)則希望新任大法官不要為了政治動機而動輒企圖重寫憲法條文，必須理解並珍惜憲法之父麥迪遜(James Madison)提倡的權力分立(separation of powers)。

參院少數黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)27日在肯塔基州梅菲德(Mayfield)接受媒體訪問時，並不願針對最高法院是否早就應該要有非裔女性大法官表示評論。

麥康諾說，不管拜登提名人選為何，都會予以公平檢視，「但今天則不便預測我將如何投票，因為我連人選是誰都還不知道」。

不過，麥康諾在27日的另一份聲明中則說，拜登不應該把挑選大法官的重要決定「外包給激進左派」。

CNN報導，某些共和黨參議員可能支持拜登的提名人選。