「世界撲克巡迴賽」華裔嚴文瑜奪冠 百萬獎金入袋

嚴文瑜26日獲得「世界撲克巡迴賽」冠軍，獲得獎金近100萬元。(WPT官方臉書)

經過連續六天的賽事，來自印第安納州的華裔 職業撲克玩家嚴文瑜(Alex Yen)27日奪得今年「世界撲克巡迴賽」(World Poker Tour)總冠軍，並獲得97萬5240元獎金。

「世界撲克巡迴賽」在佛羅里達州好萊塢市的Seminole硬石酒店賭場舉行，這次的世界巡迴賽成績，也是嚴文瑜撲克職業生涯中的大突破，此次賽事前他的終身累積獎金不到40萬元。

根據The Hendon Mob報導，嚴文瑜參加的這場比賽，參賽者每人須支付3500元。

今年的WPT共有1982人參賽，至26日僅剩六名優勝者，他們之前都未拿過該項比賽的冠軍。嚴文瑜進入最後冠亞軍賽時，幾乎一路保持領先。

嚴祥仁(後排)與妻子吳玲雅(右一)十分支持兒子嚴文瑜(前中)成為職業撲克玩家。(嚴祥仁提供)

爸媽慶幸 未阻止兒發展興趣

嚴文瑜的父母嚴祥仁、吳玲雅在獲知兒子獲勝消息後非常欣慰，嚴祥仁說，「兒子大學畢業後就決定朝全職撲克玩家發展，我們很慶幸未阻止他發展自己的興趣」。

37歲的嚴文瑜畢業於印第安納大學金融系，他在大學時跟同學玩撲克玩出濃厚興趣，嚴祥仁說，兒子大學畢業後從未上過一天班，因為他早已決定成為職業撲克選手。

一開始嚴祥仁夫婦多少會擔憂兒子的未來，但與傳統華人 家庭不同的是，嚴家一直對兒女採取自由尊重的教育 ，「兒子年輕，作爸媽的不要限制他的發展，是我跟妻子的默契」。

嚴文瑜的父親嚴祥仁說，兒子從大學愛上撲克。(嚴祥仁提供)

成績起伏 心理素質要很強大

打了15年撲克，經歷無數大小賽事，一開始專注於打「線上撲克」，但2009年政府予以嚴格限制後，嚴文瑜就轉往「現金桌」(cash game)發展，而他的成績逐漸受到肯定，比賽邀約也隨著增加。

嚴文瑜在職業撲克領域奮鬥多年，終於拿到重要賽事冠軍，他分享自己的經驗表示，「自己有興趣很重要，家人的支持很重要，而最關鍵的是必須努力與堅持」。

他說，比賽成績起起伏伏，尤其成為職業選手後，要面對輸贏的壓力，因此心理素質要很強大。

嚴祥仁則說，要成為撲克職業玩家，記憶力與數學都要出色。

嚴文瑜贏得WPT賽後，將專心準備參與今年7月於賭城拉斯維加斯舉辦的「撲克世界錦標賽」(WSOP)，該場賽事最高獎金逾1000萬元。