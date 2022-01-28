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益智節目「危險境地」薛奈德40連勝後衛冕失敗

記者胡玉立／綜合報導
電視益智搶答節目「危險境地」(Jeopardy!)參賽者艾咪．薛奈德在創下40場連勝紀錄、贏得近140萬元獎金後止步，她的輝煌戰績已寫入歷史。（美聯社）
電視益智搶答節目「危險境地」(Jeopardy!)參賽者艾咪．薛奈德在創下40場連勝紀錄、贏得近140萬元獎金後止步，她的輝煌戰績已寫入歷史。（美聯社）

電視益智搶答節目「危險境地」(Jeopardy!)參賽者艾咪．薛奈德(Amy Schneider)在創下40場連勝紀錄、贏得近140萬元獎金後，冠軍寶座26日被一位芝加哥圖書館員攻下，但她的輝煌戰績已寫入歷史，身為節目首位符合冠軍資格的跨性別女性，薛奈德也成為常遭邊緣化人群的成就象徵。

談到自己令人眩目的連勝表現，現年42歲的這位加州工程師說，她仍有些不敢置信，但會「永遠記住這件事，感覺非常棒」。

●寫下節目58年來第2佳績

薛奈德的40場連勝紀錄，是「危險境地」節目開播58年以來的第二佳績，僅次於正巧擔任節目客串主持人的詹寧斯(Ken Jennings)，他在2004年共拿下74次冠軍，是節目最長連勝紀錄保持人。

薛奈德的總獎金合計138萬2800元，在常規賽獎金榜上排名第四高，次於詹寧斯(252萬700元)、霍茲豪爾(James Holzhauer，246萬2216元)和2021年寫下38場連勝紀錄的阿莫迪(Matt Amodio，151萬8601元)。

新冠軍羅納·塔斯瑪(Rhone Talsma)26日是在最後一題答出正確答案，將薛奈德淘汰，抱走2萬9600元獎金，成為新任衛冕者。塔斯瑪在獲勝後聲明說，「我仍在驚愕中。沒想到會遇上連贏40天的冠軍，看別人幹掉巨人或許很刺激，但完全沒想到會由我來操刀，所以真的非常激動」。

●敗在最後一題「孟加拉」

難倒薛奈德的最後一題和國家有關。題目是：「哪個國家是唯一英文名字以“h”結尾，且是人口最多的前10名國家之一？」 答案是孟加拉(Bangladesh)。

當比賽和連勝紀錄結束時，薛奈德當下的反應是，她很難過，但也鬆了一口氣，「我不用再去想任何奇聞軼事了」。「危險境地」參賽者會在最後一場比賽播出後領到獎金；薛奈德說，她打算拿獎金買些衣服和旅行。

薛奈德的知識深度、閃電般搶答和既親切又有效率的答題風格，為她贏得眾多死忠粉絲；而她身為跨性別女性，有條有理地回答相關題目，也讓她廣受欽佩。薛奈德說：「我在這裡，是因為無數跨性別者過去冒著生命危險做出犧牲的結果；能夠盡一己之力推動前進，真的很特別。」

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