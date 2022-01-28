11月期中選舉前 麥康諾策略：避談川普 鎖定拜登

參院共和黨領袖麥康諾。（歐新社）

期中選舉 將於11月舉行，共和黨 人愈來愈看好自己會贏回參院多數黨地位，然而他們仍面對不少問題，最關鍵的是黨內仍處於前總統川普的陰影下；參院共和黨領袖麥康諾 (Mitch McConnell)的策略是集中關注民主黨及拜登總統的施政議程，不提川普，也要求黨內這樣做。

川普對部分共和黨領袖仍懷恨在心，尤其是麥康諾；麥康諾的前競選顧問詹寧斯(Scott Jennings)指出，無論作為政治問題或是戰略問題，掉進與川普糾纏不休的無底洞，實在沒有意義；他說，麥康諾的做法很明確，讓拜登及民主黨失敗才是期中選舉的核心所在。

今年80歲的麥康諾素以戰略性、守口如瓶和謹慎為人所知，在重大問題上，何時或要不要發表意見都有他的策略。就以最近的一次記者會上，當被問及共和黨若贏得參院多數席位時，2023年的議程時是怎樣時，麥康諾都一一迴避。

麥康諾只說，這次期中選舉將成為整個民主黨政府︰總統、眾院和參院表現的成績單；他直指期中選舉是對全民主黨政府的公投。

拜登民意支持度持續走低，民主黨內在多項立法議程上出現內訌，都讓共和黨有望在期中選舉贏回國會多數席位；詹寧斯認為，麥康諾對此的策略也是向黨內發出一個信息，現在只須集中談拜登即可。

麥康諾只談拜登，不談其他的策略，一個重要原因是，即使共和黨在期中選舉贏回參院，甚至也贏得眾院，但仍然受到白宮主人是拜登這個事實限制，因此要他描述共和黨在2022年後的議程，有可能適得其反。

另方面，共和黨眾院領袖麥卡錫(Kevin McCarthy)已經概述了自己的想法，即他的核心目標會更靠近川普，假如麥康諾也這樣做，就會讓人將他與麥卡錫，以及川普作比較，極有可能左右了參院期中選舉的議題，失去了拜登才是真正議題的焦點。