新民調：若現在選總統 拜登對決川普、德桑提斯全贏

馬凱特大學27日公布民調顯示，如果現在舉行大選，拜登（圖）無論是單挑川普還是德桑提斯，都會勝出。 （Getty Images）

馬凱特(Marquette)大學法學院27日公布民調顯示，如果現在舉行總統選舉，拜登 總統無論是單挑前總統川普 還是佛羅里達州長德桑提斯 (Ron DeSantis)都會勝出。

如果是與川普對決，拜登的支持率為43%，川普是33%，但16%的人表示會選擇其他候選人，6%的人表示不去投票。

如果是與德桑提斯對決，拜登的支持率略降至41%，德桑提斯為33%，但18%的人會選擇其他候選人，8%的人不去投票。

前總統川普。（路透）

71%不希望川普2024再選

調查中僅29%的人表示希望川普2024年再度競選，71%的人不希望。

川普和德桑提斯可能是共和黨的兩個有希望人選，可能在2024年的黨內初選中角逐總統提名人。

面對德桑提斯在共和黨內崛起，川普最近數月私下常表不滿，媒體報導稱兩人的關係不睦，被認為是對峙和個人攻擊。在德桑提斯拒絕說明他是否接種第三針疫苗後，川普本月初在受訪時不點名地批評他說，不公布是否打加強針的政治人物是無情無義。

佛羅里達州長德桑提斯。（美聯社）

但川普和德桑提斯都沒有正式宣布他們2024年是否參選總統，而且如果川普決定參選，德桑提斯也拒絕表態他會不會在初選中對他發起挑戰。

哈佛CAPS-哈里斯調查公司在本周為「國會山莊」提供的民調顯示，在八人參加角逐的共和黨初選中，川普是以57%的支持率領先，其次是德桑提斯和前副總統潘斯的各11%，其他參選人的支持率都不到兩位數。

拜登12月曾表示如果他的健康狀況良好，2024年準備競選連任。

政治網站Politico和「晨間諮詢」(Morning Consult)26日的調查也表明，如果現在舉行選舉，拜登和川普的支持率將十分接近，45%的登記選民支持拜登，44%支持川普，11%的人表示不會投票。

馬凱特大學法學院的調查是1月10日至21日採訪1000人的結果，抽樣誤差為正負四個百分點。