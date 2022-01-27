非法出售73把槍給便衣警 大學生遭控304罪

23歲學生羅德桂茲因向臥底便衣警察非法出售多達73把槍枝將面臨304項罪名指控。（圖取自警方）

目前就讀位於田納西的奧斯汀佩伊州立大學(Austin Peay State University)，且成績還算不錯的23歲學生羅德桂茲(Shakor Rodriguez)，去年12月22日因向臥底便衣警察 非法出售多達73支槍枝而在紐約被逮捕；檢察官 26日表示，羅德桂茲將面臨304項罪名指控。

承辦檢察官克拉克(Darcel Clark)指出，目前掌握到羅德桂茲把槍枝藏在行李袋中，並利用公共交通工具將非法槍械從田納西州 走私至紐約，每支售價1000至1500元不等，且在捕獲羅德桂茲的行動中，繳獲槍枝至少有四種被認定為攻擊性武器；除槍枝外，調查人員還發現羅德桂茲也有在賣可同時裝填40發子彈的多發彈匣等重火力武器。

克拉克發表聲明說：「感謝警方在這些槍枝真正流入社區前就成功攔截，每年槍下無辜冤魂實在太多，我們不能容忍社區中有任何一支非法槍械的存在。」

自從12月22日被捕並於隔日第一次出庭應訊後，羅德桂茲還押候審，直至本月24日出席準備程序，預計31日正式庭審。

羅德桂茲所居住的社區民眾，對於此事感到十分詫異，表示完全看不出來羅德桂茲居然會走私軍火；鄰居羅瑞塔．庫克(Loretta Cook)說：「我看著羅德桂茲長大，完全無法想像他會做這種事；在我看來他謙遜有禮、安靜低調，不是『暴徒』。」

另一方面，羅德桂茲其實在校學習成績還算不錯，不只GPA平均成績3.5分，2020年秋季更因為傑出學業成就登上奧斯汀佩伊大學榮譽榜，成為「院長嘉許名單」(Dean's List)中200名學生之一。