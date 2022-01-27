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白人父子揍人僅輕罰 受害亞裔告檢方未以仇恨犯罪起訴

編譯柯立偉／綜合26日電

2019年11月，越裔男子黎安(Anh Lê，音譯)在加州舊金山華埠被一對白人父子坦納(Jimmy Tanner Sr & Jr)持球棒爆毆，導致黎安罹患創傷後壓力症候群(PTSD)，結果舊金山檢察官只以毆擊罪(battery)處理，並給予一年緩起訴處分，並未以種族仇恨犯罪起訴；黎安深感不公，近日指控該案承辦檢察官瀆職。

69歲的黎安表示，事發當天他正在唐人街散步，由於小坦納在人行道上騎自行車，黎安出言告誡「騎車小心」，結果這名未成年少年竟持一根球棒攻擊黎安；小坦納的父親見狀不僅沒有出言阻止，還抄起一旁的玻璃瓶加入戰局，揚言要「殺了他」。

黎安最終雖然脫困並撥打911報案，警方並以毆擊、虐待老人擊恐怖主義的罪名逮捕坦納父子，但案件送到檢察官後，地方檢察官鮑丁(Chesa Boudin)卻在未與被害人充分溝通，甚至未傳訊雙方問話，就決定與被告認罪協商。

黎安氣憤地說：「檢察官辦公室允許一個成年男子以緩起訴一年、一定賠償金額及刑事保護令作為他痛毆一名69歲亞裔老人的代價，令人無法接受；檢察官根本沒有問過我的意見，侵犯了我作為受害人所應受到法律保障的權益；那是我一生中最殘酷、最可怕、最屈辱的一天，但我卻無法出席認罪協議聽證會，陳述這起案件對我的影響。」

不過，坦納的公設辯護人納瓦比(Sliman Nawabi)則說，事發當天是黎安先對小坦納大呼小叫，小坦納出於對自身安全的恐懼才動手，而且所持球棒根本就是塑膠做的，不可能對黎安造成生命威脅，至於小坦納的父親，更是從頭到尾沒有動手；他說：「當天黎安先生自己拒絕就醫，而小坦納的父親也沒有用玻璃瓶對黎安先生動粗。」

檢察官 舊金山 加州

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