擁槍需買責任險、繳年費 加州聖荷西開全美先河
加州聖荷西市成為全美第一個城市，立法規定擁槍人士必須購買責任保險並繳付年費，槍枝維權組織隨即在聯邦法院提訴，指控聖荷西市政府違憲。
民主黨領導的市政府，愈來愈多考慮採取嚴厲限槍措施以遏止槍械暴力事件，但擁有百萬人口的聖荷西則是第一個通過立法來規管槍械的城市。
市議會25日晚以壓倒性票數通過有關措施，大多數市議員認為這是打擊槍枝暴力的第一步。
聖荷西約有5萬5000個家庭最少擁有一支已註冊槍枝，市長李卡多(Sam Liccardo)表示，立法規範會鼓勵這些家庭更安全的處理槍械，包括將槍枝鎖在安全地方、安裝扳機鎖、以及參加槍枝安全課程等。
槍枝責任保險涵蓋因意外使用槍枝而造成的損失或損害，包括死亡、受傷或財產損失。如果槍枝被盜或丟失，槍主也要負責任，直至向當局報告槍枝被盜或丟失。不過李卡多說，沒購買槍枝保險或槍枝被盜，不會遭刑事檢控。
每年大約25元的年費，由一個尚未確定名字的非營利組織負責收取後撥給社區團體，用於槍枝安全教育及培訓、預防自殺、家庭暴力及心理健康服務等。
在長達數小時的市議會辯論上，反對者認為向槍主收費及要負責任，除侵犯他們持槍的憲法權利，也無助於制止槍枝犯罪，更沒法應對自製的「幽靈槍枝」。
李卡多承認，立法規範不會阻止大規模槍擊事件，也不會阻止壞人的暴力犯罪，但全國大多數槍擊死亡事件是源於自殺、意外或其他原因，包括家庭暴力，這項立法對些方面仍是有效逷止的。
在聖荷西市政府通過立法後，全國槍枝權利協會(National Association for Gun Rights)及聖荷西一名擁槍者賽克斯(Mark Sikes)，聯合向聯邦法院控告聖荷西市政府，指侵犯了保障人民持槍權的憲法第二修正案，甚至有可能違反保障人民言論自由的第一修正案。
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