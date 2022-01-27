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擁槍需買責任險、繳年費 加州聖荷西開全美先河

編譯盧炯燊／綜合26日電
加州聖荷西市率先全美立法規定擁槍人士必須購買責任保險並繳付年費；圖為去年聖荷西輕軌站發生9死槍案後，民眾要求停止暴力。(Getty Images)
加州聖荷西市率先全美立法規定擁槍人士必須購買責任保險並繳付年費；圖為去年聖荷西輕軌站發生9死槍案後，民眾要求停止暴力。(Getty Images)

加州聖荷西市成為全美第一個城市，立法規定擁槍人士必須購買責任保險並繳付年費，槍枝維權組織隨即在聯邦法院提訴，指控聖荷西市政府違憲。

民主黨領導的市政府，愈來愈多考慮採取嚴厲限槍措施以遏止槍械暴力事件，但擁有百萬人口的聖荷西則是第一個通過立法來規管槍械的城市。

市議會25日晚以壓倒性票數通過有關措施，大多數市議員認為這是打擊槍枝暴力的第一步。

聖荷西約有5萬5000個家庭最少擁有一支已註冊槍枝，市長李卡多(Sam Liccardo)表示，立法規範會鼓勵這些家庭更安全的處理槍械，包括將槍枝鎖在安全地方、安裝扳機鎖、以及參加槍枝安全課程等。

槍枝責任保險涵蓋因意外使用槍枝而造成的損失或損害，包括死亡、受傷或財產損失。如果槍枝被盜或丟失，槍主也要負責任，直至向當局報告槍枝被盜或丟失。不過李卡多說，沒購買槍枝保險或槍枝被盜，不會遭刑事檢控。

每年大約25元的年費，由一個尚未確定名字的非營利組織負責收取後撥給社區團體，用於槍枝安全教育及培訓、預防自殺、家庭暴力及心理健康服務等。

在長達數小時的市議會辯論上，反對者認為向槍主收費及要負責任，除侵犯他們持槍的憲法權利，也無助於制止槍枝犯罪，更沒法應對自製的「幽靈槍枝」。

李卡多承認，立法規範不會阻止大規模槍擊事件，也不會阻止壞人的暴力犯罪，但全國大多數槍擊死亡事件是源於自殺、意外或其他原因，包括家庭暴力，這項立法對些方面仍是有效逷止的。

在聖荷西市政府通過立法後，全國槍枝權利協會(National Association for Gun Rights)及聖荷西一名擁槍者賽克斯(Mark Sikes)，聯合向聯邦法院控告聖荷西市政府，指侵犯了保障人民持槍權的憲法第二修正案，甚至有可能違反保障人民言論自由的第一修正案。

加州聖荷西市率先全美立法規定擁槍人士必須購買責任保險並繳付年費。(Getty I...
加州聖荷西市率先全美立法規定擁槍人士必須購買責任保險並繳付年費。(Getty Images)

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