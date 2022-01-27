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梅蘭妮亞NFT拍賣接受加密貨幣 卻遇市場大跌…好虧

編譯陳韻涵／綜合26日電
前第一夫人梅蘭妮亞上網拍賣2018年出訪法國時戴的白帽、藝術家繪製的側身水彩畫，以及其動畫版NFT(非同質化代幣)數位藝術品三件一組，因加密貨幣大跌，落槌價不如預期。(取自梅蘭妮亞臉書)
前第一夫人梅蘭妮亞上網拍賣2018年出訪法國時戴的白帽、藝術家繪製的側身水彩畫，以及其動畫版NFT(非同質化代幣)數位藝術品三件一組，因加密貨幣大跌，落槌價不如預期。(取自梅蘭妮亞臉書)

前第一夫人梅蘭妮亞‧川普月初上網拍賣2018年出訪法國時戴的白帽、法國藝術家柯龍(Marc-Antoine Coulon)親繪的側身水彩畫，以及其動畫版NFT(非同質化代幣)數位藝術品，僅接受加密貨幣Solana(索拉納，SOL)交易；沒想到加密貨幣市場日前大跌，Solana幣值貶損，最終落槌價不如預期。

梅蘭妮亞在個人網站MelaniaTrump.com拍賣三件一組的「國家元首收藏，2022」(Head of State Collection, 2022)以25萬元起標，但只接受Solana加密貨幣交易，當時每枚Solana價值170元。

拍賣網站當時宣稱「這個獨一無二的NFT會被嵌在Solana區塊鏈」，藉此拉抬買氣。

但最近幾周，Solana等加密貨幣紛紛跌價，25日每枚Solana價值95元。

26日結標後，僅少數人出價競標，最高競標價為1800枚Solana幣，市值約15萬7284元，實際金額將根據浮動的加密貨幣市場決定。

網站活動介紹中指出，部分拍賣所得將為寄養家庭兒童提供電腦及科技教學，但梅蘭妮亞‧川普辦公室並未答覆媒體詢問捐做慈善的比例有多少，也未說明捐款對象的機構名稱。

紐約時報指出，梅蘭妮亞可能先持有這些Solana幣待市值上漲，或變現停損。

這是梅蘭妮亞上月進軍NFT領域以來，第二件NFT數位商品，第一件是「梅蘭妮亞的眼光」(Melania's Vision)，同樣由法國NFT藝術家描繪梅蘭妮亞的雙眼。

NFT交易受到小賈斯汀(Justin Bieber)、琳賽蘿涵(Lindsay Loha)和史努比狗狗(Snoop Dogg)等名人青睞，但虛擬貨幣系統能否支持獲利產業仍有待觀察。

專精金融法與企業法的康乃爾大學(Cornell University)法學系教授奧瑞(Dan Awrey)表示，「這成為加密資產無法提供良好且夠穩定支付方式的最新例證，太動盪了。」

梅蘭妮亞 虛擬貨幣 NFT

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