支持國會暴亂群眾 26歲議員克勞索恩恐遭撤職

共和黨籍北卡州聯邦眾議員克勞索恩因曾為國會暴亂群眾喝采，議員資格遭質疑應撤銷。(Getty Images)

憲法第14條修正案規定，參與顛覆、叛國或通敵將喪失公職資格。共和黨 籍北卡羅來納州 聯邦眾議員 克勞索恩(Madison Cawthorn)曾為國會暴亂群眾喝采，如今一群北卡律師援引法條，準備讓克勞索恩國會議員資格遭到撤銷，除非他能證明自己並不是叛亂者。

紐約時報分析，國會議員宣誓就職時，誓詞中承諾要維護憲法，鼓吹2021年1月6日國會暴亂的共和黨籍國會議員，接下來是否將像克勞索恩一樣被選民點名要求撤銷公職資格，備受矚目。

26歲的克勞索恩現正尋求連任。他是挺川最力的共和黨籍聯邦眾議員之一，支持川普聲稱2020年大選勝選結果遭竊的選舉陰謀論。

眾院調查1月6日國會暴亂事件特別委員會迄今尚未能讓幾位關鍵國會議員配合調查，克勞索恩在北卡的案件則受到法界人士愈來愈多討論，最後結果可能必須由法院裁定。全案重點則是哪些事項構成叛亂，叛亂者又將如何定義。

紐時報導，克勞索恩在曾經支持暴徒的共和黨籍國會議員當中，成為第一個必須上法庭為自己所作所為答覆詢問的首例。

向北卡選委會提案質疑克勞索恩當選資格的北卡州律師華勒斯(John Wallace)說，不能讓曾經參與叛亂的人成為民選官員且擔任公職，因為他們違背了憲法責任及誓詞。

北卡對於當選資格提出質疑，門檻較其他州相對為低。任何選民只要舉證說明對當選人資格具有「合理懷疑」，遭到指控的公職人員就有責任證明清白。

憲法第14條修正案的叛亂者不得擔任公職條款，立法背景是19世紀中後期的美國重建時期(Reconstruction)，用意在於懲罰南方聯盟(Confederacy)成員跑回華府企圖恢復公職。

克勞索恩先前曾表示，這起案件對第14條修正案有著嚴重誤解。不過，克勞索恩已聘請知名保守派選舉律師巴布(James Bopp)為辯護律師。