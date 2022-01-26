佛州外海偷渡船翻覆 39人生死不明

防衛隊公布的照片顯示一名生還者孤獨坐在快沉覆的船尾。(Getty Images)

美國海岸防衛隊(USCG)25日表示，一艘偷渡船周末在佛羅里達州外海翻覆，船上40人均未穿救生衣，目前僅一人獲救、39人下落不明，USCG仍在搜救。

USCG邁阿密分隊表示，一位好心人25日上午在皮爾斯堡灣(Fort Pierce Inlet)東方約45哩處，救起一名坐在翻覆船體殘骸上的落難男子，同日上午8時許通報當局。

這名男子供稱，他搭乘的船22日晚從加勒比海國家巴哈馬(Bahamas)最西端的比米尼(Bimini)出航，遭遇惡劣天氣翻覆，船上40人都沒有穿救生衣。

USCG推文寫道，「USCG已出動，積極搜救落水者。」不過，截至25日下午，未發現其他生還者。

華盛頓郵報就這場船難詢問巴哈馬政府，巴哈馬總理戴維斯(Philip "Brave" Davis)的發言人華森(Clint Watson)表示，巴哈馬與這起事件無關。

美國海岸防衛隊「伯納．C. 韋伯」號駐守佛州。(美聯社)

志工組織「巴哈馬航空海上救援協會」(BASRA)向來協助巴哈馬皇家國防軍(RBDF)進行海上搜救，但BASRA此次未出動搜救；BASRA營運經理洛伊德(Chris Lloyd)表示，巴哈馬不會在墨西哥 灣暖流(Gulf Stream)強勁的海域行動；墨西哥灣暖流是大西洋重要洋流，也是全球流速最快的洋流。

洛伊德表示，洋流強勁加上船隻翻覆後未發布求救訊號，搜救範圍可能非常廣闊，「當船隻未遵守安全規定出航，(搜救團隊)就無法取得求助資訊。」

當局不知道船隻翻覆的確切地點，隨著乘客落海的時間拉長，搜救工作變得更困難；USCG發言人妮可‧葛洛(Nicole Groll)也拒絕說明這場行動是搜救任務，還是打撈作業。

國家氣象局(NWS)預報員卡拉柯查(Chuck Caracozza)表示，22日晚間的離岸20海哩風浪達七到九呎，風速約10到20節。

USCG聲明表示，推測這艘船隻是偷渡船，通常在惡劣天候冒險航行，乘客往往是遭犯罪集團剝削營利的弱勢者。

巴哈馬是海地等加勒比海國家偷渡客 前往佛州的跳板，颶風災民和生父非巴哈馬人而無法取得巴哈馬公民身分的後代，甘冒高風險偷渡，尋求更好的生活。

國務院 2021年報告指出，新冠肺炎疫情導致高失業率，可能加劇偷渡危機，人蛇集團可能透過宣傳假的工作機會，拐騙偷渡者。