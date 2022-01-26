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裸照外流遭勒索 佛州議員推立法堵色情

編譯潘勛／綜合25日電
佛羅里達州州參議員勞倫‧布克因裸照外洩，遭人持以勒索，因此提案強化佛州「報復性色情法」。(美聯社)
佛羅里達州州參議員勞倫‧布克因裸照外洩，遭人持以勒索，因此提案強化佛州「報復性色情法」。(美聯社)

佛羅里達州州參議員勞倫‧布克(Lauren Book)因裸照外洩，遭人持以勒索，更慘的是全案調查期間，她便發現原來裸照自2020年起便在網上交易販賣，目前她提出州法草案，強化佛州「報復性色情法」，凡是買賣、交易竊取而來的他人性器官明顯的照片、影片，可能很快成為重罪。

美聯社25日報導，布克自幼遭其保母性侵六年，一生奮力於把傷痛轉化為力量，幫忙其他性侵受害者，並且因此當選州參議員。不意多年之後，噩夢再度來襲，有人盜取她的裸照，向她勒索，威脅不付贖便要公布；全案調查期間她更發現，原來自己的裸照自2020年起便在線上買賣、交換。

布克表示，極其痛恨此事，但願意承擔起來。她依州參議員能力所及，提出州法草案，強化州方「報復性色情法」，凡由他人手機等數位裝置竊取裸露性器官圖片、影片，還買賣交易，將成為重罪；以影音科技竄改或產製性器官明顯的影片、圖片，即通稱「深偽」(deepfake)行為，還加以散播，其罪相同。

布克提出的新州法草案25日在州參議會首次審議；她雖屬民主黨，但本案獲佛州參議會「刑事司法委員會」無異議通過。

哈倫代爾海灘市(Hallandale Beach)亞裔局長莎布莉娜‧傑佛拉那(Sabrina Javellana)25日向布克致謝。傑佛拉那表示，自己是深偽行為的被害人，有人由網上竊取她的Instagram圖片，再竄改成裸圖，與自拍看來非常相像，她大一曾遭強暴，碰到深偽圖片傳出，感覺勾起往日創傷。

傑佛拉那向執法單位報案，但檢方表示愛莫能助，原因在佛州並沒法律對付深偽，因此她對提案強化相關法律的布克十分感激。

佛州 參議員 性侵

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