腦癌少女募逾3萬元 全捐田州兒童醫院

17歲德州少女麥迪．巴伯在畜牧展義賣自己養育的豬隻，籌得3萬500元，全數捐給曾治療她腦癌的聖裘德兒童醫院。(取自KENS5電視台畫面)

德州 17歲麥迪．巴伯(Maddie Barber)日前在專門讓青年人籌資就學或就業的畜牧展展示所養育豬隻，籌得3萬500元，全數捐給曾治療她腦癌、助她和全家人走出陰霾的聖裘德兒童研究醫院(St. Jude Children's Research Hospital)，表達多年的感激之情。

巴伯12歲被診斷出腦癌，隨即接受治療，術後部分癱瘓便再也無法參加熱愛的排球等運動，在父親鼓勵下加入「美國未來農民」(Future Farmers of America)，與兄弟在自家9英畝農場養豬，樂在其中。

巴伯2018年從癌症 解脫以來，全家人便充滿感激之情；直到1月，她終於想出一種方式對陪伴度過生命難關的醫生和護士表達謝意，想以某種方式報答，讓其他癌症兒童跟她一樣有同樣的生存機會。

巴伯馬上採取行動，1月8日參加德州肯達爾郡(Kendall County)讓年輕人展示動物籌資的畜牧展，觀眾當場以拍賣 出價方式捐款給「美國未來農民」會員；年輕人籌資多半支付學費、或為其畜牧經營購買牲畜。

巴伯展示兩隻從幼豬一路養育的豬隻，拍賣主持人宣布巴伯將把籌得資金捐給兒童醫院時，數十人熱烈回應，一牧場主人出價500元，另一人很快出價1000元，數字持續攀升，最終達3萬500元，遠超過一般行情2000至4000元，擔任教職的巴伯母親震驚而泣說著，她以女兒為傲，也以社區的愛心付出為傲。

巴伯五年前診斷出奶油果核大小腫瘤，外科醫生盡可能切除，但仍有殘留，家人便帶她前往田納西州曼斐斯(Memphis) 聖裘德兒童醫院， 2017年7月順利進行6小時手術後，接著展開八個月化療，醫院工作人員全力協助，甚至免費提供住房，讓家長就近照顧，直到2018年3月返回伯尼(Boerne)的家。

巴伯三年來和15歲弟弟一起養豬；父親說，這可能是女兒找到個人平台的第一步，可在餘生中回饋助人。

牲畜展示結束後，巴伯以每隻約100元將豬賣給加州養豬場；她希望盡其所能幫助其他孩子康復過美好生活。