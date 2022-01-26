我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

舊金山機場遭警擊斃 男子身分曝光 無確定住所

等換心拒接種 波士頓患者第1順位被除名 家屬喊不公

腦癌少女募逾3萬元 全捐田州兒童醫院

編譯周芳苑／綜合25日電
17歲德州少女麥迪．巴伯在畜牧展義賣自己養育的豬隻，籌得3萬500元，全數捐給曾治療她腦癌的聖裘德兒童醫院。(取自KENS5電視台畫面)
17歲德州少女麥迪．巴伯在畜牧展義賣自己養育的豬隻，籌得3萬500元，全數捐給曾治療她腦癌的聖裘德兒童醫院。(取自KENS5電視台畫面)

德州17歲麥迪．巴伯(Maddie Barber)日前在專門讓青年人籌資就學或就業的畜牧展展示所養育豬隻，籌得3萬500元，全數捐給曾治療她腦癌、助她和全家人走出陰霾的聖裘德兒童研究醫院(St. Jude Children's Research Hospital)，表達多年的感激之情。

巴伯12歲被診斷出腦癌，隨即接受治療，術後部分癱瘓便再也無法參加熱愛的排球等運動，在父親鼓勵下加入「美國未來農民」(Future Farmers of America)，與兄弟在自家9英畝農場養豬，樂在其中。

巴伯2018年從癌症解脫以來，全家人便充滿感激之情；直到1月，她終於想出一種方式對陪伴度過生命難關的醫生和護士表達謝意，想以某種方式報答，讓其他癌症兒童跟她一樣有同樣的生存機會。

巴伯馬上採取行動，1月8日參加德州肯達爾郡(Kendall County)讓年輕人展示動物籌資的畜牧展，觀眾當場以拍賣出價方式捐款給「美國未來農民」會員；年輕人籌資多半支付學費、或為其畜牧經營購買牲畜。

巴伯展示兩隻從幼豬一路養育的豬隻，拍賣主持人宣布巴伯將把籌得資金捐給兒童醫院時，數十人熱烈回應，一牧場主人出價500元，另一人很快出價1000元，數字持續攀升，最終達3萬500元，遠超過一般行情2000至4000元，擔任教職的巴伯母親震驚而泣說著，她以女兒為傲，也以社區的愛心付出為傲。

巴伯五年前診斷出奶油果核大小腫瘤，外科醫生盡可能切除，但仍有殘留，家人便帶她前往田納西州曼斐斯(Memphis) 聖裘德兒童醫院， 2017年7月順利進行6小時手術後，接著展開八個月化療，醫院工作人員全力協助，甚至免費提供住房，讓家長就近照顧，直到2018年3月返回伯尼(Boerne)的家。

巴伯三年來和15歲弟弟一起養豬；父親說，這可能是女兒找到個人平台的第一步，可在餘生中回饋助人。

牲畜展示結束後，巴伯以每隻約100元將豬賣給加州養豬場；她希望盡其所能幫助其他孩子康復過美好生活。

癌症 德州 拍賣

上一則

北京冬奧在即 涉奧人員單日15例複檢陽性

下一則

裸照外流遭勒索 佛州議員推立法堵色情

延伸閱讀

涉性侵2少女 新州擊劍教練出庭前陳屍獄中

涉性侵2少女 新州擊劍教練出庭前陳屍獄中
德州戴爾兒童醫院 子宮內雷射保住未出生雙胞胎

德州戴爾兒童醫院 子宮內雷射保住未出生雙胞胎
恐嚇找幫派對她姐姐不利 少女被迫與他裸體視訊

恐嚇找幫派對她姐姐不利 少女被迫與他裸體視訊
世界整點快訊╱15歲走完人生 美網紅早衰症少女辭世

世界整點快訊╱15歲走完人生 美網紅早衰症少女辭世

熱門新聞

加州一座生產N95口罩的工廠。路透

史上最大規模 拜登政府下周起免費發放4億個N95口罩

2022-01-19 06:55
賓州大學華頓商學院學生普遍高估美國人平均年薪。圖為示意圖。(Pexels)

美國人平均年薪多少？華頓商學院教授：學生普遍高估

2022-01-21 11:44
民眾可開始上線索取免費居家快篩劑。(美聯社)

免費新冠快篩檢測盒可下單了 網站提前一天上線

2022-01-18 13:42
醫學界發現喉嚨痛是新冠的早期症狀。（美聯社）

別因症狀輕微就鬆懈 篩檢前出現這毛病 恐怕已確診新冠

2022-01-22 08:16
因應拜登政府即將免費發放4億個N95口罩給民眾，美國口罩工廠開始加緊趕工。（路透）

白宮免費發N95口罩 藥房和健康中心領取 每人限3個

2022-01-20 06:03
新冠病情已爆發兩年多，過去和未來的走勢仍然不可測。圖為醫護人員拿著PCR檢測劑為病人作檢測。(Getty Images)

全美破7000萬確診…CNBC：2年來疫情難料 未來可能也是

2022-01-23 16:25

超人氣

更多 >
2022全球最佳退休地點排名 前5名有4個在中南美

2022全球最佳退休地點排名 前5名有4個在中南美
拜登考慮制裁普亭 不打算送美軍上烏戰場 俄批升高緊張

拜登考慮制裁普亭 不打算送美軍上烏戰場 俄批升高緊張
黛妃生前洩天機：哈利比威廉更適合當國王

黛妃生前洩天機：哈利比威廉更適合當國王
世說新聞／遊民辱華又放狗 華人爆錘反擊

世說新聞／遊民辱華又放狗 華人爆錘反擊
SAT考試將全面改採數位化 考試時間縮減為兩小時

SAT考試將全面改採數位化 考試時間縮減為兩小時