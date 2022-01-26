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北京冬奧在即 涉奧人員單日15例複檢陽性

記者羅印冲／綜合報導
中國為防止冬奧會帶來的可能疫情，除全面篩查外，並採取閉環管理，隔絕涉奧相關人員和中國民眾接觸。圖為張家口火車站。(路透)
中國為防止冬奧會帶來的可能疫情，除全面篩查外，並採取閉環管理，隔絕涉奧相關人員和中國民眾接觸。圖為張家口火車站。(路透)

北京冬奧組委25日通報冬奧防疫情況，新冠肺炎病毒核酸檢測24日共驗出複檢陽性15人，其中機場入境涉奧人員複檢陽性12人；閉環內核酸檢測複檢陽性3人。通報強調，北京冬奧會入境涉奧人員和相關工作人員均實行閉環管理，與社會面完全隔開。

中國疫情方面，據國家衛健委25日發布，新增確診病例45例，其中本土18例。新疆在23日出現疫情後，新增本土病例6例，已超越北京市。

北京新增本土5例，均為西南郊冷凍庫Delta疫情的關聯病例。北京疫情已傳播到河北，據河北省衛健委通報，雄安新區新增本土確診2例，均為正在集中隔離的北京豐台區返鄉人員。上海1例本土確診，是浦東機場貨運區辦理進口業務的工作人員。

北京當局表示，從1月15日以來，北京市已累積本土新冠肺炎感染者67例。其中變異株Omicron疫情累計6例確診病例，為輕型；變異株Delta關聯疫情累計報告病例61例。

目前北京市有高風險地區一個，中風險地區六個。北京市政府發言人徐和建表示，要加強重點人員篩查工作，全面覆蓋不遺漏，重點風險人群也要全面篩查，堅決阻斷病毒隱匿傳播。

針對香港爆發第五波疫情，深圳當局加嚴香港人入境限制。26日起，由香港入境深圳的旅客，須出具24小時內核酸檢測陰性報告。

北京冬奧 疫情 檢測

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