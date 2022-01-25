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密爾瓦基5男1女陳屍民宅 疑遭槍殺

編譯郭宣含／綜合24日電
密爾瓦基一棟民宅發現五男一女疑遭槍殺，圖為警方到場調查蒐證。(美聯社)
密爾瓦基一棟民宅發現五男一女疑遭槍殺，圖為警方到場調查蒐證。(美聯社)

威斯康辛州密爾瓦基市(Milwaukee)一戶住宅發現六人死亡，這五名男性和一名女性身上有槍傷，警方持續調查這起他殺案的未知嫌疑犯，以及其動機與相關資訊，但表示目前無資訊顯示會對社區造成威脅。

密爾瓦基市法醫辦公室表示，密爾瓦基市一戶住宅發現六具屍體；調查人員起先發現四名男性和一名女性的屍體，但該辦公室後來宣布又發現一具男性屍體；目前受害者身分不明，該案將朝多起他殺的方向展開調查。

密爾瓦基警察局副局長弗莫洛(Paul Formolo)23日記者會表示，該市警察23日下午約3時45分獲報，前往該民宅進行狀況調查(welfare check)。

但警方為何要前去進行狀況調查，弗莫洛回應：「本社區市民擔心那裡的住戶，我們經常接獲這類電話，我們向來會前去調查狀況。」

法醫辦公室表示，24日將解剖受害者，以確認死因。

密爾瓦基警佐科爾內霍(Efrain Cornejo)告訴美聯社，這六名受害者身上槍傷，目前警局仍持續搜找「不明嫌疑犯」。

弗莫洛指出，嫌疑犯的動機和相關資訊仍不明，目前也無資訊顯示社區面臨威脅。

密爾瓦基代理市長強森(Cavalier Johnson)23日晚間發出聲明：「今日本市市中心住宅區發現的謀殺案相當駭人，首先，我對受害者的親友致上慰問之意，我們與痛失摯愛的民眾同感悲痛。」

有線電視新聞網(CNN)分析警局數據指出，密爾瓦基市是全美人口前40名的城市，但2021年他殺案件卻超越過去紀錄。

科爾內霍也證實，這是該市第二年他殺案數量創新紀錄。2021年該市至少發生197起他殺案，而2020年則有190件。

強森譴責該市暴力案件攀升，「可怕犯罪一再上演，這不是電影或虛構數字，這些受害者死在我們城市裡的其中一個社區。」他承諾，該市將透過社區介入，更新預防暴力目標來加強執法並降低暴力。

暴力防治辦公室(Office of Violence Prevention)主任阿尼塔．霍利曼(Arnitta Holliman)23日在記者會上表示：「這真荒謬，抱歉，我找不到更合適的字眼。」

她表示，整個社區都厭倦看到有人在可預防的情況下提早結束生命，這些情況完全可避免，她頓促社區應有所改變，加速採取行動。

密爾瓦基一棟民宅發現五男一女疑遭槍殺，圖為警方到場調查蒐證。(美聯社)
密爾瓦基一棟民宅發現五男一女疑遭槍殺，圖為警方到場調查蒐證。(美聯社)

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