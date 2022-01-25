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司法太軟弱？4城劫車案飆升 芝加哥7年暴增510%最多

編譯林梅婕╱綜合24日電
全美主要大城市犯罪率颷升。居民難以安居。圖為紐約市民聚會打出標語「受了」，希望市府能有效扼制犯罪。(Getty Images)
全美主要大城市犯罪率颷升。居民難以安居。圖為紐約市民聚會打出標語「受了」，希望市府能有效扼制犯罪。(Getty Images)

全美主要四大城市芝加哥、紐約、費城和紐奧良近來犯罪事件頻傳，劫車案暴增510%，增長幅度令人堪憂；而批評者抨擊一切應歸咎於刑事司法系統的改革失敗，寬鬆的罰責和駕駛習慣的改變是造成劫車案件上升的主因，其他由新冠疫情帶來的轉變如「路邊取貨」(curbside pickup)和運送服務需求增加，也間接促使劫車犯的成長。

根據芝加哥當局統計，去年共發生1849起劫車案，雖說是比2020年的1413起增加30%，卻比2014年的303起增加了510%；芝加哥市議員羅培茲(Ray Lopez)形容：「這些軟弱的司法系統和罰責，在疫情的催化下形成了一場完美的犯罪風暴。」

另一方面，根據有線電視新聞網(CNN)的報導，紐約市在過去三年內劫車案增加超過350%，到2021年達到510件；而2018年、2019年和2020年的劫車案數量分別為112、132和328件。

根據紐約郵報(New York Post)報導，一名紐約市警局(NYPD)成員表示，紐約市已成為劫車犯的天下，除了槍支犯罪和風險較低的偷車案，劫車量有很明顯的成長。

費城市去年則通報750起劫車案，年增率為34%；對此費城警察局長奧特洛(Danielle Outlaw)曾在公開聲明中表示：「我們看到，過去兩年內劫車事件的數量有驚人的成長；費城的暴力犯罪率不斷上升，這是我們不能容忍的事，而我們將致力改變這一切。」

自賓州選區的民主黨籍聯邦眾議員瑪莉‧蓋伊‧斯坎倫(Mary Gay Scanlon)去年底遭人持槍劫車，該市居高不下的犯罪率又再度引起討論。

據紐奧良地方媒體NOLA.com的數據，2019年劫車案數量僅104件，2020年上升至278件，到2021年來到288件，呈現持續成長的趨勢，兩年增加176%；而到今年為止已經發生36件，與去年同一時間相比增加36%。

據稱，紐奧良市警長佛格遜(Shaun Ferguson)上周就大力批評該市犯罪司法系統的軟弱，無法讓罪犯承擔應有的責任。

費城 紐約市 芝加哥

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