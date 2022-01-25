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康州13歲學生吸芬太尼亡 專家籲學校備解藥

編譯柯立偉╱綜合24日電
康州一名年僅13歲學生因在校吸服毒品芬太尼致死，震驚康州。圖為一種反吸毒過量的急救型藥物Narcan，有關當局考慮要求各校校醫室都備妥該藥。(美聯社)
康州一名年僅13歲學生因在校吸服毒品芬太尼致死，震驚康州。圖為一種反吸毒過量的急救型藥物Narcan，有關當局考慮要求各校校醫室都備妥該藥。(美聯社)

康乃狄克州哈特福市(Hartford)一所中學的13歲學生，因吸食過量芬太尼(Fentanyl)被送入學校保健室，但卻因急救人員沒想到該學生係吸食芬太尼過量而未即時給予解毒劑納酪酮(naloxone)，最終導致該學生死亡；專家呼籲，此事件凸顯加強培訓急救人員分辨過量吸食芬太尼症狀能力的重要性，並應在學校備足納酪酮以備不時之需。

專家指出，芬太尼已以各種形式出現在中學生生活可及的環境中，導致過量吸毒的年輕學子數量不斷攀升，因此自2015年以來，全國校護協會(NASN)不斷呼籲必須在學校備妥納酪酮，並做好教育避免學生接觸此類毒品

校護協會主席琳達．曼東卡(Linda Mendonca)說：「哈特福市中學生的死亡是一起不幸的事件，提醒眾人學校平時做好準備真的很重要；我們在官網上免費提供與芬太尼防治與納酪酮的重要性的相關教程，目前已被下載至少4萬9000次，希望能喚起各界對這個議題的重視。」

據指出，納酪酮可用噴鼻讓中毒學生吸入或以針筒注射解毒，藥物濫用防制研究所(NIDA)表示，納酪酮是一款相當安全，且副作用發生率極低的一款解毒劑，所需劑量要看中毒者吸入多少芬太尼而定。

不過，納酪酮有專一性，只能對芬太尼解毒，且使用納酪酮也有可能造成上癮，因此訓練第一線校護能夠判斷是否為芬太尼造成的症狀，並決定需要多少納酪酮劑量，成為校園芬太尼防治相當重要的課題。

然而，據統計全美只有5%校護表示曾在校園中使用納酪酮，沒用過的原因絕大多數是校內根本沒有這款藥物。

目前全美已有20個州立法允許校內配置納酪酮，其中七個州還進一步要求校方須制訂使用納酪酮的作業流程；全國藥物管制政策辦公室(ONDCP)也已公布範例法規，供各州及各級學校參考，希望提升學校在防治學生藥物濫用問題上的意識，並提升納酪酮的使用率。

升學 康乃狄克州 毒品

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